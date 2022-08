Audi pode entrar na Fórmula 1 antes de 2026

Carregar reprodutor de áudio

É muito provável que a Audi faça parte da Fórmula 1 antes da temporada 2026. O fabricante alemão ainda não confirmou explicitamente seus planos, mas tudo aponta que eles teriam fechado um acordo com a equipe Sauber.

De acordo com um estudo do Motorsport.com, a compra das ações por parte da Audi não será realizada em uma única operação, mas está prevista uma aquisição em várias parcelas e a primeira seria em 2023 quando assumiriam 25% da estrutura da Finn Rausing (Tetra Park).

Em retrospectiva, tem sentido que a atual patrocinadora principal da Alfa Romeo anunciasse de surpresa na sexta-feira, pouco depois do anúncio da entrada da Audi na Fórmula 1, que terminaria sua parceira com a Sauber ao fim desta temporada.

Algo totalmente lógico, já que manter os logotipos da Alfa Romeo em um carro que pertence 25% a outra montadora seria um dano para sua imagem. Não está claro com qual nome a equipe será rebatizada em 2024 e 2025. A opção de voltar a usar o nome Sauber parece lógica, similar ao que aconteceu com a Benetton, que já pertencia ao grupo Renault em 2000 e 2001, mas começou a trabalhar como equipe "oficial" da Renault até 2022.

Também não está claro se a Ferrari vai continuar fornecendo motores a uma equipe que incluirá uma fabricante rival, a Audi. É possível que estas sejam, precisamente, as questões que ainda não foram negociadas até que se chegue a um acordo e por isso, o anúncio final da Sauber não pôde ser comunicado na sexta passada no GP da Bélgica.

A partir de 2026, a equipe de corrida baseada em Hinwil começará oficialmente a operar como uma equipe de fábrica da Audi, com a Sauber desaparecendo completamente do nome. Segundo rumores, a fabricante alemã planeja adquirir 75% das ações, deixando o restante sob o controle da Rausing, um dos principais requisitos da operação.

Apesar disso, o CEO da Audi, Markus Duesmann, disse que eles comunicariam a equipe com a qual se associariam "no final de 2022", embora tenha feito um aceno claro para Sauber ao fazer sua primeira entrevista na televisão depois de confirmar sua chegada à Fórmula 1 em frente ao motorhome suíço.

Por outro lado, a possibilidade de a Audi criar sua própria equipe de fábrica do zero na Fórmula 1 está totalmente descartada, mas assumirá uma organização existente. Isso também salvará a marca alemã de algumas discussões com Toto Wolff e o resto dos chefes de equipe, algo pelo qual Michael Andretti pode dar crédito.

Assim, se confirmada essa união, que estaria muito próxima do fechamento, o chassi da equipe Audi seria fabricado em Hinwil (Suíça), enquanto o motor viria de Neuburg (Alemanha), ao contrário da Porsche, que fabricará tanto o chassi quanto o motor, em Milton Keynes, a casa da Red Bull na Inglaterra. Uma desvantagem para a Audi, já que salários mais altos devem ser pagos na Suíça e na Alemanha e isso pode ser percebido ao trabalhar com limites de custos futuros.

