A renovação de contrato de Lewis Hamilton com a Mercedes foi uma verdadeira novela, com o heptacampeão mundial da Fórmula 1 fechando acordo com a equipe multicampeã apenas no início de 2021. O que chamou a atenção foi o tempo de duração do contrato, apenas um ano, algo não usual para o inglês.

Além de ser por pouco tempo, os valores ficaram abaixo do que vinha sendo pago a Hamilton, que em 2021 receberá US$ 30 milhões, aproximadamente R$ 168 milhões. Em 2020, ele recebeu US$ 40 milhões, cerca de R$ 225 mi.

Se Hamilton deve ter Max Verstappen por perto durante todo o ano na pista, no quesito salarial ele tem o holandês em segundo lugar e sem riscos de mudança até dezembro. O piloto da Red Bull receberá ao todo US$ 25 milhões, mais ou menos R$ 140 milhões.

A lista dos salários dos pilotos da F1 de 2021 foi trazida pelo site RacingFans, que também mostra que a sensação da primeira corrida do Bahrein, Yuki Tsunoda é o último colocado, com ‘apenas’ US$ 500 mil por ano, cerca de R$ 2.8 milhões.

Veja a lista completa

Piloto Salário (em milhões de dólares) Valores em milhões de Reais Lewis Hamilton 30 mi 165 mi Max Verstappen 25 mi 137,5 mi Fernando Alonso 20 mi 110 mi Daniel Ricciardo 15 mi 82,5 mi Sebastian Vettel 15 mi 82,5 mi Charles Leclerc 12 mi 66 mi Valtteri Bottas 10 mi 55 mi Lance Stroll 10 mi 55 mi Carlos Sainz Jnr 10 mi 55 mi Kimi Raikkonen 10 mi 55 mi Sergio Perez 8 mi 44 mi Lando Norris 5 mi 27,5 mi Esteban Ocon 5 mi 27,5 mi Pierre Gasly 5 mi 27,5 mi Antonio Giovinazzi 1 mi 5,5 mi Mick Schumacher 1 mi 5,5 mi Nikita Mazepin 1 mi 5,5 mi Nicholas Latifi 1 mi 5,5 mi George Russell 1 mi 5,5 mi Yuki Tsunoda 0.5 mi 2,75 mi

