Mesmo com o bom resultado no GP da Austrália, conquistando o primeiro pódio na temporada 2023 da Fórmula 1 com Lewis Hamilton, a Mercedes mantém os pés no chão sobre o momento vivido no esporte. Para o heptacampeão, alcançar a Red Bull ainda é algo distante, vendo Fernando Alonso e a Aston Martin como seus reais rivais na atualidade.

Pela primeira vez no ano, a Mercedes terminou uma corrida à frente da Aston Martin, com Hamilton superando Alonso em uma batalha tática que durou boa parte da caótica corrida de Melbourne. Mas, no campeonato, o britânico está a sete pontos do bicampeão enquanto a Mercedes tem nove a menos que a Aston.

Em um ano que começou problemático, com o chefe Toto Wolff afirmando que a Mercedes precisava mudar radicalmente o conceito do carro, o W14 parece ter dado um passo adiante com algumas modificações, ficando atrás apenas de Max Verstappen na classificação e na corrida, com George Russell chegando inclusive a liderar nas voltas iniciais.

Mesmo assim, Hamilton, em entrevista à Sky Sports F1, mantém os pés no chão sobre a realidade da Mercedes.

"Max está em outra liga, seu carro é muito rápido. Ele me passou no meio da reta, não sei como tão tão rápidos de reta. É uma loucura. Até que tenhamos melhorado nossa velocidade de reta e a mesma carga aerodinâmica deles nas curvas, a situação seguirá assim".

Por isso, o heptacampeão vê quais são os rivais mais realistas da Mercedes no momento: "Se trabalharmos juntos, definitivamente podemos lutar contra Ferrari e Aston Martin. No momento, a batalha é realmente contra Fernando".

