A Ferrari teve um fim de semana complicado no GP da Austrália de Fórmula 1. Enquanto Charles Leclerc abandonou ainda na primeira volta, Carlos Sainz foi de quarto para 12º devido a uma punição pelo toque em Fernando Alonso. Mesmo assim, o chefe Frédéric Vasseur disse que a equipe deixa Melbourne com um tom positivo, notando um "grande passo adiante" no ritmo de corrida.

Com esses problemas, a Ferrari saiu da terceira etapa sem pontuar, ficando em quarto no Mundial de Construtores, com quase 100 pontos a menos que a líder Red Bull e a 30 da rival mais próxima, a Mercedes.

Mesmo com a frustração óbvia, Vasseur disse que pelo menos a equipe obteve respostas importantes sobre o ritmo de corrida. Após um desapontador GP da Arábia Saudita, o foco em Melbourne foi estudar as simulações de longa duração.

Enquanto Leclerc não teve a chance de descobrir se a estratégia havia funcionado, Sainz teve um bom ritmo de corrida, mesmo com a parada para troca de pneus logo antes da bandeira vermelha. Antes da punição, ele era o quarto colocado.

"Estamos um pouco decepcionados com isso", disse Vasseur ao Motorsport.com. "Mas, no geral, acho que o clima é positivo, porque demos um grande passo adiante em termos de performance na corrida, e vamos construir em cima disso para o resto da temporada. Seguirei sendo positivo".

"Acho que, no geral, demos um passo decente adiante. Ontem, ficamos frustrados com a classificação, porque tínhamos a sensação de que as coisas não estavam dando certo, mas o ritmo estava ali".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

Mas Vasseur insiste que o foco rapidamente virou para o GP do Azerbaijão no fim do mês.

"É assim agora. Temos que olhar para os positivos e seguir construindo para as próximas corridas. Tivemos uma boa recuperação após Jeddah, e o ritmo foi bom. Carlos conseguiu extrair, conseguindo se recuperar após a primeira bandeira vermelha".

