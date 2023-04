F1 - Todt: "Schumacher e Verstappen têm muito em comum"

Carregar reprodutor de áudio

Falando novamente sobre a condição de Michael Schumacher, o ex-chefe da Ferrari na Fórmula 1 e ex-presidente da FIA, Jean Todt, comparou o heptacampeão com Max Verstappen, nome que vem dominando a categoria no momento.

O alemão segue sendo tratado após seu acidente de esqui em dezembro de 2013, mas não há informações sobre seu estado de saúde, e Todt é uma das poucas pessoas autorizadas a vê-lo, devido à relação nutrida entre os dois nos anos de Ferrari.

Em entrevista ao Corriere della Sera, Todt falou sobre os vários rumores que existem acerca do alemão: "Devemos respeitar a decisão de Corinna [esposa de Michael] e de seus filhos, de manter sua vida privada".

"Sabemos que o acidente teve consequência. Mas os que dizem saber se algo na verdade não sabem de nada. Eu sempre o visito, sua família".

Na sequência, Todt foi questionado sobre as semelhanças entre Schumacher e Verstappen: "É um piloto muito rápido e que raramente erra. É um lutador como Michael. Mas eu não conheço Max o suficiente para julgá-lo de um ponto de vista humano".

"Michael poderia parecer enraivecido durante as corridas, mas era só uma imagem que mascarava sua timidez. Na verdade, Michael era humilde, sempre duvidava de si próprio".

"Inclusive quando ele teve o problema com os freios em Silverstone, nunca culpou a equipe. Não quero fazer comparações, mas ele e Max têm muito em comum".

Todt ainda falou sobre como está a vida pós-saída da FIA: "Agora tenho mais tempo livre. Me vejo como uma pessoa feliz e quero retribuir de alguma forma. Eu e meus amigos criamos o Instituto de Investigação do Cérebro e da Medula Espinhal em Paris, com mil pesquisadores. A saúde e a segurança das pessoas é a minha prioridade".

