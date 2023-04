Carregar reprodutor de áudio

No final do ano passado, Daniel Ricciardo viu sua aventura na Fórmula 1 chegando ao fim, pelo menos por enquanto. Após dois anos complicados na McLaren, as partes acordaram pelo fim precoce do contrato, deixando o australiano sem um assento para 2023. Agora, tendo retornado à Red Bull como terceiro piloto, Ricciardo acredita que tem boas chances de voltar ao grid em 2024.

No ano passado, após saber que não seguiria na McLaren, Ricciardo tentou assegurar uma vaga em uma equipe de ponta ou meio de pelotão, mas acabou decidindo por um "ano sabático". Ao longo de 2023, seu objetivo é averiguar se ainda tem a fome necessária para retornar ao grid em 2024. E mesmo com somente três meses, ele parece já ter uma resposta.

"Os indícios apontam para um retorno ao grid", disse Ricciardo à ESPN. "Isso é o que tenho na minha cabeça, e algumas coisas apontam para isso. Deixei a F1 há alguns meses apenas, mas já sinto a vontade de voltar. Curiosamente, me dei conta que sigo treinando nos dias que não tenho nada planejado, então sigo fazendo tudo como antes".

"Agora que sou meu próprio chefe, faço meus próprios horários, sigo muito centrado. Eu pensava que me limitaria a sentar no sofá e ficar comendo, mas não tem sido assim. Esse não sou eu. Essas coisas me fazem dar conta do quanto eu me importo com esse mundo".

Australiano quer voltar, mas não em qualquer vaga

A questão agora é: quais são as possibilidades reais? As equipes de ponta, Ferrari, Red Bull e Aston Martin não devem ter vaga para ele, enquanto a Mercedes deve seguir com a dupla atual. Com isso, os assentos mais competitivos já estão designados, salvo futuras surpresas.

"Ainda estou no momento em que não quero voltar a qualquer custo. Uma das principais razões por trás desse sabático é que eu não queria estar em um carro qualquer só para correr na F1".

"Sei que talvez não tenha muitas oportunidades, mas quero vencer. Quero voltar a pilotar em uma equipe de ponta, em que me devolva a confiança e que me permita dar o melhor de mim", disse Ricciardo, fazendo uma clara referência à Red Bull.

"Quando olho para trás, pode ser que seja uma deficiência, mas também um ponto forte, me sentir melhor andando na frente. Creio que lido melhor com mais pressão e objetivos maiores. Não acho que tirei o melhor de mim lutando por pontos. Então hoje creio que posso voltar ao grid, mas há várias coisas que influenciam nisso".

