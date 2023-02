F1: Hamilton vira garoto-propaganda de banco brasileiro; entenda

Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton fará sua estreia na publicidade brasileira nesta segunda-feira. No intervalo do Jornal Nacional, principal telejornal da Globo, o heptacampeão mundial de Fórmula 1 estará na nova peça publicitária do banco Itaú Personalité como principal 'rosto'.

A informação foi divulgada pelo site UOL após uma onda de mistério ter sido instalada nas redes sociais nesta tarde, com perfis relacionados ao automobilismo e personalidades brasileiras chamando atenção para a presença do piloto no Brasil.

O diretor de Marketing do banco, Eduardo Tracanella, justificou ao UOL a escolha do britânico da Mercedes como 'garoto-propaganda' da marca.

"Hamilton é diretamente proporcional ao tamanho da transformação que estamos promovendo dentro do Itaú Personnalité, além de ser reflexo dos valores que acreditamos, como a vitalidade de alguém que supera os próprios limites, mas fazendo isso de uma forma ética e em equipe", alegou.

Lewis Hamilton tem uma relação muito direta com o Brasil. Depois de vencer o GP de São Paulo em 2021, o britânico ergueu a bandeira brasileira repetindo o gesto muitas vezes feito pelo piloto brasileiro Ayrton Senna após triunfar em uma corrida.

Por conta disso, e por todo seu reconhecimento com o país, Hamilton foi homenageado com o título de Cidadão Honorário do Brasil em novembro do ano passado, em cerimônia na Câmara dos Deputados em Brasília dias antes da corrida em SP.

