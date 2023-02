Carregar reprodutor de áudio

Depois de vir à tona que as atuais equipes da Fórmula 1 querem triplicar a taxa de entrada da Andretti na categoria, surge a informação de que a General Motors, montadora anunciada pela escuderia norte-americana como sua parceira na tentativa de ingressar na F1 através da marca Cadillac, estaria aberta a participar da elite global do esporte a motor aliada a algum outro time do grid.

A reportagem é do site Speedcafe, que destaca o fato de que a competição mais importante do automobilismo agora tem três etapas nos Estados Unidos, país da General Motors, que no Brasil é mais conhecida por ser dona da Chevrolet.

De acordo com a publicação, os GPs de Estados Unidos, Miami e Las Vegas contribuem para o desejo da GM de estar na F1, além do bom momento financeiro da categoria -- isto, por sua vez, é a justificativa para as atuais equipes não verem vantagens na entrada da Andretti a partir de 2026.

De qualquer forma, ressalta o Speedcafe, a GM tem o tempo a seu lado para viabilizar o ingresso na F1 caso a aliança com a Andretti não vá adiante, o que faz sentido pois a entrada da Cadillac na categoria se daria através de uma jogada de marketing, não um fornecimento real de motores.

Além disso, a reportagem salienta que a também norte-americana Ford, maior concorrente da GM, estará na F1 a partir de 2026 em aliança com a Red Bull. O grupo de energéticos, aliás, também está no centro das atenções no mercado da categoria pensando no futuro.

Isso porque a marca da Áustria estaria considerando vender a AlphaTauri caso a escuderia italiana de Faenza não se mude para a Inglaterra, uma vez que estaria considerando insuficiente os retornos de seu 'time júnior', conforme repercutido pelo Motorsport.com.

