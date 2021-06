Depois de mais uma derrota para Max Verstappen e a Red Bull, agora no GP da Estíria de Fórmula 1, Lewis Hamilton admitiu que a Mercedes não possui uma resposta para a boa velocidade de reta da Red Bull que surgiu nas últimas corridas, mas cobrou sua equipe para que "encontre performance em algum lugar".

Hamilton e a Mercedes conseguiram manter a liderança do Mundial nas quatro primeiras etapas, com vitórias no Bahrein, Portimão e Barcelona, mas a situação da temporada mudou drasticamente a partir de Mônaco.

A equipe alemã teve duas corridas para esquecer no Principado e em Baku, enquanto Paul Ricard, onde esperava-se uma melhora da Mercedes, mostrou-se uma derrota amarga para a Red Bull, com Verstappen ultrapassando Hamilton na penúltima volta após arriscar com uma estratégia de duas paradas.

Hamilton já saiu da França temendo o potencial da Red Bull na Áustria, graças à boa velocidade de reta exibida pela equipe naquele final de semana, e a previsão do heptacampeão se concretizou: apesar do segundo e terceiro lugares da Mercedes, Verstappen passeou pelo Red Bull Ring, abrindo mais de 12s para o rival ao longo da corrida.

Em entrevista à Sky Sports F1 após o fim do GP da Estíria, Hamilton falou sobre a performance no domingo.

"Estava tentando me manter próximo, mas a velocidade que eles têm, eles obviamente fizeram grandes melhorias ao longo das últimas corridas. Fica impossível acompanhar".

"Eu diria que [a vantagem da Red Bull] era de cerca de 0s250, acho que foi pelo menos isso em média, talvez até três ou quatro décimos. A velocidade deles era bem impressionante".

"Não tinha o que fazer; dei o meu melhor. Não sei onde que eles ganharam toda essa velocidade. Acho que foi um pouco de tudo, mas particularmente nas retas. Eles definitivamente deram grandes passos nas últimas corridas, e não temos uma resposta para isso".

Hamilton questionou ainda a falta de pacotes de atualização da Mercedes, e cobrou melhorias da equipe, mesmo com Toto Wolff já afirmando publicamente que o foco de trabalho já está no desenvolvimento do carro de 2022.

"Não trouxemos nenhuma atualização. Não me lembro quando foi a última vez que tivemos um pacote de atualizações. Mas eles tiveram. Eles trouxeram uma atualização do motor e outra parte do pacote que lhes deu a vantagem".

"Apesar do caminho ainda ser longo, com a velocidade deles, não tem o que fazer. Não sei, precisamos seguir dando o nosso melhor. Tenho a confiança na equipe de que vamos encontrar algo".

"Precisamos de algum tipo de atualização. Precisamos encontrar performance de algum modo".

