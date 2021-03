A performance de Sebastian Vettel no GP do Bahrein de Fórmula 1 segue dando o que falar, por representar mais um capítulo na má fase do tetracampeão. Em dois dias, o alemão tomou duas punições, largou em último e tomou cinco pontos na superlicença. E para outro campeão da F1, Damon Hill, só um exorcismo ajudaria Vettel a superar esse momento.

Desde o seu acidente no GP da Alemanha de 2018, quando liderava a prova e o campeonato, Vettel vem passando por maus bocados, especialmente na temporada de 2020, quando ficou bem atrás de Charles Leclerc devido ao problemático SF1000 da Ferrari, levando a sugestões de diversos nomes do paddock de que deveria aposentar em vez de seguir na categoria.

Mas Hill se compadece da má fase do alemão e torce para que esse momento chegue ao fim, admitindo que não consegue suportar Vettel sofrendo assim, mas brincou que, para voltar a ser o piloto que conhecemos, ele precisa recorrer a 'soluções alternativas': um exorcismo, para se livrar os espíritos ruins.

"Ele precisa se livrar dos espíritos ruins. É horrível de ver o que está passando. Acredito que algo precisa mudar nessa constelação psicológica. Não fez nada de errado para merecer isso", disse Hill em conversa no podcast F1 Nation.

Hill acredita que Vettel está em um momento crucial para poder reverter a situação que se encontra no momento.

"Acredito que tenha a ver com um momento crítico de seu equilíbrio psicológico. É como olhar para as crianças brincando como uma piñata. Elas estão batendo e fazendo um mingau. Acho que se você cair e quiser levantar, é como uma partida de rúgbi. Você não pode fazer isso pela metade".

"Sinto que o castigo que está sofrendo e os golpes foram preocupantes. Temo que possa piorar. Ele precisa se livrar desses sentimentos ruins e negativos".

"Uma vez que tenha feito isso, terá toda a habilidade do mundo de volta. Poderia correr junto de Lewis e Max".

