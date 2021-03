A McLaren revelou que o desempenho de Daniel Ricciardo na abertura da temporada de 2021 da Fórmula 1 no GP do Bahrein foi prejudicado por danos no assoalho sofridos no início da corrida.

O australiano terminou a corrida de estreia com a equipe de Woking no último final de semana na 7ª posição, cerca de 20 segundos atrás do companheiro de equipe Lando Norris.

Após a prova, Ricciardo se mostrou desapontado e disse que esperava que sua falta de ritmo tivesse sido causada por danos ao carro.

"Senti que fiquei mais lento à medida que a corrida avançava", disse.

"Então, eu me senti com a primeira restrição no macio, eu estava com Lando e Charles [Leclerc] mais ou menos, mas depois com o médio eles se afastaram um pouco e depois ainda mais com o duro, então eu me senti meio que degradado a medida que a corrida continuava."

"Espero ter danos, talvez isso explique parte do ritmo", acrescentou.

Uma inspeção pós-corrida feita pela equipe revelou que o assoalho do piloto australiano havia sido danificado depois de ter sofrido um contato com Pierre Gasly da AlphaTauri, resultando em uma perda "considerável" de downforce do carro da McLaren.

"Após a corrida, encontramos danos no assoalho de Daniel devido ao impacto do carro de Pierre, que colidiu com a traseira de seu carro no início da corrida", disse o chefe da equipe Andreas Seidl em um comunicado na segunda-feira.

"O nível de dano custou uma quantidade considerável de downforce. Apesar da perda de desempenho, Daniel usou sua experiência para lidar com os problemas e marcar pontos importantes para a equipe. Agora estamos ansiosos para a próxima corrida."

Ricciardo admitiu que não sentiu o impacto da AlphaTauri de Gasly no início da corrida.

"Para ser sincero, não. Ouvi dizer que ele teve danos, por isso só o vi no final da corrida e disse 'O que aconteceu?' e ele disse 'Eu corri atrás de você'."

"Então, eu não tinha ideia, mas sim, se meu assoalho parece destruído, provavelmente vou dormir melhor esta noite", concluiu.

