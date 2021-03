F1: Tost crava Tsunoda como futuro campeão

Franz Tost está claro quanto ao destino do seu novo piloto Yuki Tsunoda na Fórmula 1. De acordo com o chefe da AlphaTauri, a questão não é se o jovem japonês algum dia será campeão mundial da categoria máxima do automobilismo, mas quando isso acontecerá.

Tsunoda já havia surpreendido ao registrar o segundo tempo mais rápido atrás de Max Verstappen durante os testes no Bahrein. O que foi reforçado na corrida de abertura da temporada, que aconteceu no último final de semana no mesmo circuito, onde o estreante apresentou um bom desempenho recompensado com o nono lugar e marcando seus dois primeiros pontos no Mundial.

Os feitos do novato no Bahrein deixou Tost impressionado.

“Yuki é um talento extraordinário. Você tem que elogiar suas habilidades de pilotagem ao mais alto nível. Ele é muito determinado, está focado, tem a autoconfiança necessária. Ele é muito forte mentalmente", disse o austríaco no podcast AvD Motor & Sport Magazin.

"Ele já provou isso no passado. Não se esqueça que ele veio do Japão para a Europa há apenas dois anos, entrou imediatamente na Fórmula 3 e alcançou resultados muito bons lá, até vencendo corridas."

Tsunoda, de 20 anos, rapidamente se encontrou em seu novo ambiente.

“É uma cultura completamente diferente. Para se afirmar aqui, em novos circuitos, com uma nova equipe, com gente que você não conhece, tem que ter a cabeça muito forte. Ele prova isso vez ou outra. ”

Depois de uma temporada na Fórmula 3 e no Campeonato Euroformula, o novo piloto da AlphaTauri saltou para a Fórmula 2 no ano passado, categoria considerada porta de acesso à F1. “Ele foi o melhor estreante do ano, terminando em terceiro e vencendo corridas. O que me impressionou foi sua atuação na Áustria, onde choveu muito e ele liderou a corrida."

"Ele não ganhou a corrida no final, mas isso foi devido a um problema de rádio. Mas ele terminou em segundo e o jeito que ele fez foi com classe. ”

Questionado sobre o grande poder de Tsunoda, Tost disse que o japonês é extremamente bom em estimar sua velocidade. "Ele tem uma sensação incrível do carro quando ele entra na curva em direção ao ápice e é incrivelmente forte no uso dos freios."

Tost elogiou ainda a mentalidade vencedora do novato.

“Gostei muito das manobras de ultrapassagem, ele apostava no tudo ou nada. Essa autoconfiança é importante. E, portanto, um grande futuro aguarda os japoneses."

"Ele será campeão mundial com certeza."

"O que é importante é que a curva de aprendizado de Yuki está aumentando. Você não diz a ele algo que entra pela orelha esquerda e sai pela direita, mas fica preso no cérebro. Ele está realmente ansioso para aprender. E ele coloca em prática, imediatamente. Esse é um passo muito decisivo. Espero que ele continue a se desenvolver assim. Ele vai ganhar o campeonato mundial um dia. Estou certo disso", concluiu.

