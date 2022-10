F1: Horários e previsão do tempo para sexta do GP do Japão

Carregar reprodutor de áudio

Após um hiato de duas temporadas, a Fórmula 1 retorna ao Japão, a sexta-feira de treinos livres vai ser regada por chuva! Além do problema que naturalmente causam para a pilotagem, como a aquaplanagem, essa condição climática pode atrapalhar na coleta de informações, pois a F1 não corre em Suzuka desde 2019. A chuva dificulta o processo, além de lavar a borracha da pista.

O primeiro treino livre, que começa ao meio-dia no horário local, meia-noite no horário de Brasília, tinha previsão de acontecer sob céu nublado - e, pelo que as imagens das equipes já postaram nas redes sociais, o tempo se confirmou e a chuva também - com temperaturas na casa dos 17ºC. Já o segundo treino livre, que terá início às 15 horas no fuso do Japão e 3h (Brasília) as chances de chuva serão de 90%.

Enquanto os pilotos, possivelmente, enfrentaram os desafios que a pista molhada oferece, os fãs brasileiros terão que vencer o obstáculo de acordar mais cedo do que o acostumado para assistir os carros mais velozes do mundo em ação.

As chances de Max Verstappen se segrar campeão em Suzuka, casa da Honda, são grandes. Uma vez que o piloto da Red Bull precisa vencer a corrida com a volta mais rápida ou só vencer e que Leclerc terminar em, no mínimo, em terceiro. Em outras palavras, ele precisa de uma margem de vantagem de 112 pontos em relação ao segundo colocado. Caso nenhuma dessas duas hipóteses se concretizem, a decisão do título será adiada para o GP dos Estados Unidos, que ocorrerá entre os dias 21 e 23 de outubro.

