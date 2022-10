F1: O que Verstappen precisa para ser bicampeão no Japão

Carregar reprodutor de áudio

Com apenas 138 pontos em disputa nas últimas cinco corridas, incluindo o fim de semana de sprint no GP de São Paulo, em Interlagos, Max Verstappen tem uma vantagem de 104 pontos sobre o concorrente mais próximo, Charles Leclerc e, embora não tenha conseguido selar o título da Fórmula 1 no GP de Singapura, ele tem outra chance no GP do Japão.

Verstappen pode, portanto, reivindicar o título na próxima corrida de Suzuka, com quatro rodadas ainda pela frente. Basta que ele ‘só’ vença e faça a volta mais rápida.

Como Verstappen pode ser campeão da F1 no Japão? As contas

Para conquistar o título de 2022, Verstappen precisa obter oito pontos de vantagem sobre Leclerc e seis sobre Pérez. Ou seja, ele nem precisa vencer para ser coroado, embora se vencer, quase certamente será campeão.

Verstappen será campeão no Japão...

- Se vencer no Japão. Não importa o que seus rivais façam (é campeão matematicamente pelo critério de desempate, que é o maior número de vitórias);

- Se for o segundo, Leclerc 5º sem volta mais rápida e Pérez for 4º ou pior;

- Se for 3º com a volta mais rápida, Leclerc for 6º ou pior e Pérez 2º ou pior;

- Se for o terceiro sem a volta mais rápida, Leclerc 7º e Pérez 5º;

- Se for quarto no Japão, Leclerc 8º sem volta mais rápida ou Pérez 2º sem a volta mais rápida;

- Se for o quinto colocado com a volta mais rápida, Leclerc o 9º e Pérez o 3º;

- Se for quinto no Japão, Leclerc 9º sem volta mais rápida e Perez 3º;

- Se for sexto com a volta mais rápida no Japão, Leclerc 10º e Pérez 3º;

- Se for sexto sem a volta mais rápida, Leclerc não pontuar e Pérez 4º.

