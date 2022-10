Carregar reprodutor de áudio

O Japão sediará o próximo GP do Japão de Fórmula 1: finalmente estamos de volta a Suzuka, após a pandemia de dois anos.

O circuito é um dos mais técnicos e desafiadores de todo o mundo: há curvas rápidas, como a 130R, curva 15, curvas fechadas, como curva 11, Hairpin, e seções snake, como a do primeiro setor; além disso, é a única pista a ter uma conformação em forma de 8.

O circuito tem quase 6 km de extensão, com um total de 18 curvas, 10 direitas e 8 esquerdas, e é conhecido por exigir potência do motor e excelente tração, além de ser particularmente exigente em pneus. Os técnicos da MegaRide analisaram as temperaturas atingidas pelos pneus em uma volta rápida na pista japonesa.

Grafico Megaride: ecco il variare delle temperature delle gomme a Suzuka Photo by: MegaRide

Os pneus da direita são os que atingem temperaturas mais elevadas, como é especialmente evidente na serpente entre as curvas 1 e 7, no Spoon, curva 14 e no 130R, curva 15. A dianteira esquerda, por outro lado, é muito acentuado apenas na mudança de direção do misto do primeiro setor e na curva 1-2.

Os engenheiros da MegaRide estimaram muito estresse nos pneus, principalmente devido às altas cargas laterais. Particular atenção foi dada às energias geradas em uma volta lançada, ou seja, a potência de atrito longitudinal e lateral, dependente da frenagem/aceleração e curvas, e ao SEL (Strain Energy Loss), dependente da deformação cíclica do pneu.

A partir do gráfico, confirma-se a predominância da tensão lateral, resultante do considerável poder de atrito lateral, equivalente a cerca de 50% de toda a energia gerada. Tudo isso dá uma ideia do estresse a que os pneus são submetidos, influenciando no seu desempenho, principalmente em termos de durabilidade.

O desgaste pode ser uma variável a ser levada em consideração na etapa japonesa, se for disputada em condições climáticas favoráveis, devido às cargas laterais absolutamente significativas no cálculo total.

Grafico Megaride Suzuka Photo by: MegaRide

A Pirelli escolheu criteriosamente o conjunto mais difícil de toda a gama para enfrentar o circuito japonês. As estratégias serão muito importantes, pois, apesar do cenário espetacular oferecido pela pista, será muito difícil ultrapassar.

A variável meteorológica não deve ser subestimada: a terra do Sol Nascente, nesta época do ano, é muitas vezes atingida por tempestades muito violentas que também podem atingir durante a prova, favorecendo o espetáculo e a imprevisibilidade.

