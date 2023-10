Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca no México para a segunda corrida da rodada tripla nas Américas para a disputa do GP da Cidade do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez.

Com o modelo tradicional nos três dias, a atividade de pista neste sábado contará com um treino livre e uma classificação. Mas você sabe os horários, como assistir e a previsão do tempo para o primeiro dia de atividades? O Motorsport.com checou via weather.com na noite desta quinta-feira.

E a probabilidade de chuva para o sábado na Cidade do México é de 13%, tanto para o treino livre 3, às 14h30 (11h30 no horário local do país) quanto para a classificação, às18h (15h local). No período entre as atividades de pista, a temperatura deve variar entre 12ºC de mínima e 25ºC. de máxima. Além disso, são esperados ventos de 17km/h.

O Motorsport.com checou via weather.com na noite desta quinta-feira. E a probabilidade de chuva para a sexta na Cidade do México é de 24%, tanto para o treino livre 1, às 15h30 (12h30 no horário local do país) quanto para a segunda sessão prática, às19h (16h local). No período entre as atividades de pista, a temperatura deve variar entre 12ºC de mínima e 24ºC. de máxima. Além disso, são esperados ventos de 17km/h.

Confira a programação do GP da Cidade do México, 19ª etapa da temporada 2023 e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 15h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 19h Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 14h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 18h Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 17h Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 15h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 18h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

F1: Confira debate sobre o primeiro dia de treinos do GP do México

