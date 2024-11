O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, afirmou que a disputa entre Lewis Hamilton, que irá para Ferrari, e Max Verstappen em 2025 pode reascender e relembrar a batalha até o último GP na temporada 2021 da Fórmula 1.

Falando à rádio esportiva britânica Talksport sobre a possibilidade de Verstappen e Hamilton continuarem a batalha que terminou no GP de Abu Dhabi de '21, com o heptacampeão da F1 mudando para a Scuderia, Horner disse: "Obviamente, ele está saindo de um ambiente muito confortável, um ambiente que ele conhece muito bem nos últimos 10 anos, mais de 10 anos. Portanto, será uma mudança para ele".

Ao programa, afirmou que a qualidade do piloto britânico não pode ser ignorada, e que ele pode ter feito a decisão da mudança na hora certa.

"Charles Leclerc é outro piloto muito rápido. Mas a Ferrari é uma equipe que parece estar ganhando impulso. Com certeza, um piloto da qualidade de Lewis sempre será um adversário".

"Ele pode estar pulando na hora certa. Obviamente, ele viu coisas pelas quais decidiu mudar de equipe porque acredita no futuro da Ferrari, então vai ser fascinante ver como isso vai se desenrolar", conclui.

O QUE BORTOLETO ENFRENTARÁ NA SAUBER / AUDI?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com traz detalhes sobre Gabriel Bortoleto na Sauber, F1 na Band, GP de São Paulo e mais!

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!u