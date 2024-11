A Alpine alcançou o melhor resultado da temporada com um pódio duplo no GP de São Paulo, em que a chuva e o caos tiveram papel preponderante, dois ingredientes que sempre contribuem para a emoção na Fórmula 1, e que Esteban Ocon e Pierre Gasly conseguiram ter sucesso.

No entanto, este resultado foi apenas uma recompensa pelo trabalho realizado pela equipa de Enstone nos últimos meses, que foi destacado pelo novo conselheiro da equipe Flavio Briatore e pelo novo chefe Oliver Oakes.

Em conversa com a Sky Sports F1 após a corrida de Interlagos, o italiano revelou quantas mudanças tiveram que ser feitas internamente na Alpine, incluindo a demissão de 300 funcionários para garantir que apenas os mais comprometidos permanecessem na equipe.

“Limpamos bastante este ano. E continuaremos fazendo isso. Demos agora um verdadeiro passo evolutivo para não prejudicar o projeto de 2025, e o passo que demos apontou claramente na direção do que temos que fazer em 2025.”

“Aqueles que ficaram conosco se concentram exclusivamente na equipe e na F1. Todos os outros se foram. Quando cheguei estavam aqui 1.150 pessoas, agora são apenas 850”, revelou.

Falando sobre o duplo pódio de Ocon e Gasly, Briatore destacou seus dois pilotos, mas também tentou enfatizar que o A524 parece muito mais competitivo em pista molhada do que no seco, em parte devido à deficiência do motor Renault.

“Sem diminuir em nada o incrível desempenho de Ocon e Gasly na chuva, que fizeram um bom trabalho, também tivemos sorte. Também acho que temos um carro com melhor desempenho em pista molhada. Mas, infelizmente, não creio que as próximas três corridas serão em condições de chuva”, continuou Briatore.

Briatore também destacou a importância de ter pilotos experientes na F1 depois que o fim de semana viu algumas “novas superestrelas”.

“Hoje vimos com os jovens pilotos, que foram rapidamente chamados de novas superestrelas, o quanto a experiência ainda importa na F1”, concluiu o especialista da Alpine.

