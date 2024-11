Ex-Sauber, Nasr reage a Bortoleto na F1: “Pode fazer história”

A confirmação de que a Sauber contará com Gabriel Bortoleto para as próximas temporadas da Fórmula 1 agitou todo o ecossistema do automobilismo brasileiro. O piloto de 20 anos de idade terminará uma sequência de sete temporadas seguidas sem um representante do País na categoria.

Se Felipe Massa foi o último a competir em tempo integral, um outro contemporâneo dele também comentou a novidade. Trata-se de Felipe Nasr, que competiu em 2015 e 2016 – também pela Sauber -, deixando a F1 antes do último ano de Massa.

“Primeiro eu queria parabenizar o Gabriel pela sua oportunidade na F1”, disse o brasiliense com exclusividade ao Motorsport.com. “Ele é merecedor de tudo que fez até aqui. Desejo a ele todo sucesso, toda sorte nessa nova jornada.”

“E para o Brasil é uma excelente notícia, voltando a ter um brasileiro no grid. E nossa torcida fica aqui para o Gabriel continuar esse legado na F1. E poder fazer história.”

Nasr também fez questão de lembrar de outro brasileiro, amigo de Bortoleto, que ainda tenta algo na F1.

“Melhor ainda se a gente pudesse ter o (Felipe) Drugovich também, porque eu acredito que eles são dois grandes talentos dessa geração. E merecem uma oportunidade”, concluiu.

O QUE BORTOLETO ENFRENTARÁ NA SAUBER / AUDI?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com traz detalhes sobre Gabriel Bortoleto na Sauber, F1 na Band, GP de São Paulo e mais!

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!