A GPDA, Associação de Pilotos de Grandes Prêmios, divulgou nesta quinta-feira (07) uma nota sobre a 'cruzada' recente da Federação Internacional de Automobilismo contra o xingamento dos pilotos da Fórmula 1, pedindo que a FIA os tratem como adultos, além de cobrarem o presidente Mohammed ben Sulayem sobre o tom usado pelo próprio emiradense em entrevistas recentes.

Uma declaração postada na página do Instagram da GPDA delineou uma declaração coletiva de seus membros, mostrando união com Max Verstappen, já que o holandês foi punido com serviço comunitário pelos comissários da FIA por xingar na coletiva de imprensa pré-GP de Singapura.

Charles Leclerc também foi multado em 10 mil euros (aproximadamente R$60 mil) por xingamentos na coletiva de imprensa pós-GP do México, com 50% do total suspenso por 12 meses desde que o monegasco não cometa reincidências.

Também afirmou que a FIA deveria estar mais disposta a tratar os pilotos como adultos, fazendo referência às mensagens feitas durante 2022 sobre o uso de joias no carro - que pareciam direcionadas a Lewis Hamilton. A declaração dizia que, embora os pilotos aceitassem que deveriam acatar decisões, a GPDA desejava colaborar com a F1 e a FIA para garantir que todas as decisões fossem em benefício do campeonato e de seu espetáculo.

A GPDA também apontou que está insatisfeita com a cobrança de multas aos pilotos, especialmente porque achava que o destino dessas multas não é totalmente transparente.

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, parabeniza Lewis Hamilton, da equipe Mercedes-AMG F1 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

A GPDA exigiu que Ben Sulayem "forneça transparência financeira" para a aplicação de qualquer dinheiro proveniente de multas e que todas as partes interessadas concordem com a destinação desse dinheiro.

Além disso, a GPDA citou que achava que estava fazendo sua parte para ajudar a garantir que a F1 fosse bem promovida para o benefício de todos os envolvidos no campeonato - e pediu que outras partes interessadas fizessem o mesmo.

Entre os pilotos atuais, George Russell é diretor da GPDA, assim como o tetracampeão mundial Sebastian Vettel. O ex-piloto de F1 e duas vezes vencedor das 24 Horas de Le Mans, Alexander Wurz, é atualmente o presidente da GPDA.

A declaração da GPDA na íntegra

Declaração da GPDA sobre "má condutas dos pilotos"

Como acontece em todos os esportes, os competidores devem acatar a decisão dos comissários, quer gostem ou não, quer concordem ou não com ela. É assim que o esporte funciona. Os pilotos (nossos membros) não são diferentes e entendem isso perfeitamente.

Nossos associados são pilotos profissionais que correm na Fórmula 1, o pináculo do automobilismo internacional. Eles são os gladiadores e, a cada fim de semana de corrida, fazem um grande espetáculo para os fãs.

Com relação aos palavrões, há uma diferença entre os palavrões com intenção de insultar os outros e os palavrões mais casuais, como os que podem ser usados para descrever o mau tempo ou mesmo um objeto inanimado, como um carro de Fórmula 1, ou uma situação de pilotagem.

Pedimos que o presidente da FIA também considere seu próprio tom e linguagem ao falar com nossos membros, ou mesmo sobre eles, seja em um fórum público ou não. Além disso, nossos membros são adultos e não precisam receber instruções da mídia sobre assuntos tão triviais como o uso de joias e peças íntimas.

Oscar Piastri, da equipe McLaren F1, 1º colocado, é parabenizado no pódio por Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

A GPDA expressou, em inúmeras ocasiões, sua opinião de que as multas monetárias para pilotos não são apropriadas para o nosso esporte. Nos últimos três anos, pedimos ao presidente da FIA que compartilhasse os detalhes e a estratégia sobre como as multas financeiras da FIA são alocadas e onde os fundos são gastos. Também transmitimos nossas preocupações sobre a imagem negativa que as multas financeiras trazem para o esporte. Mais uma vez, solicitamos que o presidente da FIA ofereça transparência financeira e um diálogo direto e aberto conosco. Todas as partes interessadas (FIA, F1, as equipes e a GPDA) devem determinar em conjunto como e onde o dinheiro é gasto para o benefício do nosso esporte.

A GPDA deseja colaborar de forma construtiva com todas as partes interessadas, incluindo o presidente da FIA, para promover nosso grande esporte em benefício de todos que trabalham nele, pagam por ele, assistem a ele e, na verdade, o amam. Estamos fazendo a nossa parte.

Com os melhores cumprimentos,

Os diretores e o presidente da GPDA em nome dos pilotos de GP

#CorremosJuntos para nossa segurança, nosso esporte e nossos fãs.

