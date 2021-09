F1 - Vettel: Batida com Stroll não passa de "mal-entendido"

A chuva que caiu sobre o Autódromo de Sochi trouxe o drama para um GP da Rússia de Fórmula 1 que já se mostrava espetacular. E entre as escapadas e problemas nas voltas finais, uma colisão entre os companheiros de Aston Martin, Lance Stroll e Sebastian Vettel, chamou a atenção. Mas o tetracampeão minimizou o impacto desta batida.

Vettel se aproximou rapidamente de Stroll, que tinha dificuldades para manter o carro na pista. Na chegada para uma curva à direita, o alemão acabou buscando a linha interna e acabou sofrendo um toque roda com roda do companheiro de Aston Martin, mas sem maiores problemas para ambos, que terminaram fora da zona de pontos.

Após a corrida, Vettel lamentou o resultado final, afirmando que errou o momento da parada na chegada da chuva.

"Obviamente no final optamos por ficar na pista quando era hora de parar. O resultado poderia ter sido outro".

Sobre a batida com Stroll, minimizou o impacto que isso possa ter: "Acho que ele não me viu e provavlemente não me esperava também. Então acredito que não tenha passado de um mal-entendido".

Vettel ainda afirmou que não teve danos significativos: "Não, felizmente, acho que foram apenas os pneus que se tocaram então tudo certo".

Stroll adotou um discurso similar ao do companheiro de equipe ao falar que não foi nada demais, relatando dificuldades com a pista no setor intermediário.

"Sim, eu não podia vê-lo. Eu estava tentando me manter na pista e apenas nos tocamos, não foi nada demais"

Vettel acredita que a chuva tenha afetado as expectativas da Aston Martin por melhores resultados neste domingo.

"Havia uma grande oportunidade e acho que em certo ponto estávamos em sexto mas, infelizmente, havia mais chuva chegando e a água ficou demais para os slicks. Isso nos afetou, inicialmente parecia que a chuva iria estabilizar, mas aí veio muito mais, encerrando qualquer coisa para nós".

F1 AO VIVO: Hamilton VS Norris, ESCALADA de Verstappen, DRAMA no GP da RÚSSIA e mais; assista debate

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #134: TELEMETRIA: Chuva em Sochi? Mercedes perderá invencibilidade? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: