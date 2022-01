Após conquistar o título de pilotos da Fórmula 1 de 2021 com Max Verstappen, a Red Bull segue trabalhando duro no carro da temporada de 2022, um ano repleto de mudanças nos regulamentos. Christian Horner, chefe da escuderia, revelou que a máquina está tomando forma e se disse animado para colocá-lo na pista.

O RB18, como será chamado o veículo, foi especulado durante o último ano como 'atrasado' em relação aos dos outros times, já que a equipe austríaca colocou muito foco no campeonato passado pensando no título. Para Horner, as coisas já estão "começando a funcionar" e a curta pré-temporada pode deixar o mundial "bem interessante".

"Esse é aquele momento do ano em que tudo está meio apertado, são longas horas e várias mudanças", disse o chefe da Red Bull em entrevista ao portal RacingNews365. "Existe muito trabalho duro na concepção do RB18, que está tomando forma e atingindo a maioria dos objetivos."

"A equipe está se esforçando demais e está começando a funcionar. Vamos para a montagem do carro na próxima semana. Então, é animador."

"Em termos de testes, faremos nossa tradicional analisada antes de ir para Barcelona e Bahrein. Com um novo regulamento, três dias não são muita coisa, é muito intenso. No entanto, vai fazer da primeira parte da temporada, pelo menos para os fãs e seguidores, bem mais interessante."

"Particularmente, com uma revolução tão grande nas regras, teremos vencedores e perdedores com isso. Então, poderemos ver alguns resultados inesperados, dependendo de quais soluções as pessoas encontrarem", concluiu.

A pré-temporada começará em 23 de fevereiro, em Barcelona, e irá até o dia 25 em terras catalãs. Duas semanas depois, os carros voltarão à pista de 11 e 13 de março no Bahrein, local do primeiro GP do campeonato, marcado para o dia 20 do mesmo mês.

