O relatório da FIA sobre os eventos do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 deve ser transparente e fornecer uma explicação completa e honesta do que aconteceu, segundo o CEO da McLaren, Zak Brown. Após a polêmica do reinício do safety car na final da última temporada, o órgão regulador do automobilismo iniciou uma investigação detalhada.

Em meio a preocupações dos erros cometidos serem varridos para debaixo do tapete, o chefe da escuderia de Woking acredita que é importante para a credibilidade do esporte que os fãs recebam uma resposta adequada sobre o ocorrido e por que algumas decisões foram tomadas.

Embora ele acredite que a F1 irá rapidamente superar a controvérsia de Abu Dhabi assim que a nova temporada começar no Bahrein, ele também sente que há um ônus da FIA em tratar a investigação com a seriedade que merece.

Questionado pelo Motorsport.com sobre qualquer dano potencial causado à imagem da categoria pelas consequências da corrida de Yas Marina, Brown disse: "Acho que, como todas as controvérsias no esporte, as feridas começarão a cicatrizar com o tempo, assim que a próxima temporada começar".

"No entanto, acho que a FIA precisa apresentar um 'aqui está o que aconteceu, como e por que achamos que aconteceu. Aqui está o que estava certo, aqui está o que estava errado' e depois mostrem que tomaram medidas para garantir que isso não se repita."

A federação 'culpou' os fãs pela escalada da controvérsia de Abu Dhabi e a mídia 'interpretou' a situação, mas está claro que um grande número de seguidores do esporte continua insatisfeito com a maneira como as regras do safety car foram implementadas pelo diretor de provas, Michael Masi.

Enquanto alguns chegaram a sugerir que havia uma conspiração por trás das decisões do australiano para ajudar a apimentar a batalha pelo campeonato, Brown não está convencido de que haja algo especificamente nefasto.

"Eu não acho que esta foi uma decisão maliciosa", disse ele. “Há aqueles que podem ter uma visão de que o esporte é corrupto e coisas do tipo. Eu não concordo com isso. Creio que uma decisão diferente poderia ter sido tomada? Sim, provavelmente, mas eu quero esperar para ver o que a FIA vai fazer."

"Acho que todos nós já vimos no esporte antes os árbitros tomarem decisões com as quais as pessoas discordam. Às vezes eles estão certos, às vezes estão errados. Fica bem emocionante. Então, a [nova] temporada começa e logo se torna uma coisa que, embora você nunca esqueça, fica no passado."

Brown também acredita que a FIA precisa olhar de forma mais ampla para a F1, pois ele acredita que mudanças precisam ser feitas em uma série de questões – não apenas nas regras do safety car.

"Estou assumindo que eles chegarão a uma conclusão que descobrirá uma maneira de como tomar melhores decisões daqui para frente", comentou. "E é isso que mais me preocupa, porque o desfecho de Abu Dhabi não nos impactou. Estou mais preocupado com o que pode vir."

"[Veja] as penalidades dos pilotos. Lando [Norris] ficou a apenas um incidente de perder sua licença [no ano passado], o que foi uma loucura, porque não consigo pensar em nenhum momento em que ele tenha pilotado perigosamente."

"Para mim, os pontos na sua licença devem ser por direção perigosa, e não incidentes de corrida. Então, estou mais interessado em deixar claro tudo isso porque estávamos preocupados com Lando."

"Enquanto todo mundo que eu conheço está focado em Abu Dhabi, sigo olhando para os últimos dois anos e temos que discutir tudo isso", concluiu.



