O chefe da Red Bull Christian Horner foi convocado pelos comissários da FIA neste domingo após o GP do Catar da Fórmula 1 para explicar por uma possível quebra do Artigo 12.2.1 do Código Desportivo Internacional.

Os dois elementos do código - Artigo 12.2.1 f) e 12.2.1 k) referem-se aos padrões de conduta que se espera que os competidores sigam.

Entende-se que a ação foi tomada depois que Horner e o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, criticaram a FIA por causa da penalidade de cinco posições no grid que Max Verstappen, que foi dada por ignorar as bandeiras amarelas duplas na classificação de sábado.

Em declarações à Sky F1 antes da corrida, Horner disse: "Acho que é apenas alguém desonesto que esticou uma bandeira e não foi instruído pela FIA."

“Eles precisam ter o controle, É tão simples assim porque é um golpe crucial neste campeonato mundial para nós. Estamos começando em P7 em uma pista que você não pode ultrapassar, que é enorme.”

Ele acrescentou mais tarde: “Acho que precisa haver alguns adultos tomando decisões de adultos. Alguém levanta uma bandeira amarela, é simplesmente frustrante."

“Acho que o diretor da prova deve ter o controle do circuito. Ele é o árbitro no final do dia e, caso contrário, qualquer um, você tem um delegado que decide hastear uma bandeira amarela. Como isso funciona?"

Os dois artigos do Código Desportivo consideram que há uma ofensa se um competidor emitiu: "Quaisquer palavras, atos ou escritos que tenham causado dano moral ou perda para a FIA, seus órgãos, seus membros ou diretores executivos e, de forma mais geral no interesse do desporto a motor e nos valores defendidos pela FIA. ”

O Artigo 12.2.1.k posteriormente afirma que é uma ofensa por qualquer conduta imprópria para com os titulares de licenças, funcionários e oficiais de membros do pessoal da FIA.

A reunião com os comissários está marcada para às 13h15, horário de Brasília, deste domingo.

