F1: Verstappen vê campeonato com decisão “difícil até o fim”

Max Verstappen terminou o GP do Catar de Fórmula 1 na segunda posição, após ter que encarar uma punição de cinco lugares de grid, por não ter respeitado as bandeiras amarelas duplas no final do Q3 deste sábado.

Logo no começo o piloto da Red Bull conseguiu o posto em que terminou a corrida, e a briga, posteriormente, foi pelo ponto extra da volta mais rápida, dando alguma vantagem ao holandês.

Ao final da corrida, Verstappen viu o ‘copo meio cheio’ e comemorou o ponto extra.

“Nossa posição inicial ficou um pouco comprometida, mas felizmente tivemos uma boa largada e a partir daí eu estava rapidamente de volta ao segundo lugar. No final do dia, conseguir a volta mais rápida foi muito bom. E é claro que sei que vai ser difícil até o fim, mas acho isso bom, mantém tudo empolgante.

“Esta pista é muito divertida de correr. Você sabe, é muito, muito rápida. Também em relação à degradação, acho que os pneus estavam se segurando muito bem, estava legal.

