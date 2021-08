O 'strike' de Valtteri Bottas na largada do GP da Hungria de Fórmula 1 acabou sendo fundamental para o resultado da corrida e a retomada das lideranças de Lewis Hamilton e da Mercedes no Mundial antes da pausa de verão da categoria. Nada feliz com a situação, o chefe da Red Bull, Christian Horner, ironizou o ato do finlandês, afirmando que o piloto fez um "ótimo trabalho" para a equipe.

Com a pista ainda molhada, Bottas fez uma largada ruim e, na chegada à primeira curva, errou o ponto de frenagem e acabou acertando Lando Norris, o que, por consequência, acabou afetando também as corridas de Max Verstappen e Sergio Pérez.

Enquanto o mexicano acabou abandonando logo após a saída dos boxes, o holandês se manteve na pista e terminou a prova na nona posição com a desclassificação de Sebastian Vettel, mas perdeu a liderança do Mundial para Hamilton, que terminou em segundo, levando ainda o ponto extra da volta mais rápida.

Furioso com a situação, que deixa a Red Bull em panos quentes devido ao prejuízo financeiro dos acidentes em corridas consecutivas, Horner analisou o feito de Bottas na largada.

"Isso é a brutalidade do automobilismo. Infelizmente, Bottas saiu mal, errou o ponto de frenagem e fez um ótimo trabalho para a Mercedes ao acertar nossos carros. Perdemos mais um motor, agora com Sergio, e comprometeu a prova de Max".

"Mas tenho que aplaudir os mecânicos, que fizeram um ótimo trabalho ao colocar o carro novamente na corrida, porque só para endireitar os canos por onde passam os líquidos já é um grande trabalho"

Com o resultado do domingo, Hamilton retoma a liderança do Mundial após uma sequência de seis corridas atrás de Verstappen na classificação. O heptacampeão tem 195 pontos contra 187 do rival. Entre os Construtores, a situação é similar. A Mercedes aproveitou a corrida ruim da Red Bull para assumir a ponta. São 303 pontos contra 291 da equipe austríaca.

Os resultados ruins da Red Bull em Silverstone e no Hungaroring foram fundamentais para a virada da Mercedes, mas Horner espera uma situação diferente quando a F1 voltar da pausa de verão, com o GP da Bélgica no fim do mês.

"Estamos separados por alguns pontos na chegada das férias. Tivemos muito azar nas últimas corridas, além de danos grandes aos carros e motores. Mas daremos a volta por cima e estaremos na briga, porque as coisas mudam rapidamente, como vimos. O fim do campeonato ainda está longe".

