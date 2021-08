O piloto da Mercedes, Valtteri Bottas, disse que não havia nada que pudesse fazer para corrigir seu erro de frenagem que causou um acidente com vários carros no início do GP da Hungria de Fórmula 1, disputado no último domingo (1). Em um asfalto úmido, o finlandês largou mal, patinou com os pneus intermediários e perdeu o controle na primeira curva.

Ele bateu na McLaren de Lando Norris, que posteriormente atingiu a Red Bull de Max Verstappen, e também fez contato com Sergio Pérez. Dos quatro, apenas o holandês conseguiu voltar após a bandeira vermelha.

Bottas recebeu uma penalidade de cinco posições no grid para a próxima corrida, na Bélgica, após ser considerado o culpado na colisão. Ele aceitou a responsabilidade pelo acidente e explicou que, depois de frear, não conseguiu evitar a batida com Norris.

"Obviamente, erro meu", disse ele . "Estava atrás e cabe a mim diminuir cedo o suficiente, mas avaliei mal o ponto de frenagem. Isso mostra que não é tão fácil frear nessas condições, mas eu deveria ter feito antes."

"Quando comecei a travar a roda estava me aproximando, depois bati no Lando e isso causou toda a confusão. Foi difícil avaliar onde desacelerar, e quando o fiz, rapidamente percebi que era tarde demais. Depois disso, não havia nada que pudesse fazer. Não é fácil descobrir quanto de aderência você tem só calculando o ponto certo", relatou o finlandês.

Bottas se desculpou com Norris e Pérez, e admitiu que pode ter se distraído com o britânico da McLaren passando pelo lado de dentro: "Possivelmente você perde um pouco a noção, mas isso é corrida e eu deveria ter freado antes."

"É difícil com o spray e sem saber exatamente quanta aderência existe, especialmente quando estou bem atrás de alguém", acrescentou.

O piloto da Mercedes perdeu posições por conta de uma largada ruim. Segundo ele, soltou a embreagem no momento certo, mas ainda teve que lutar com o carro patinando.

"Temos certos tipos de alvos na largada dependendo das condições. Eu acertei, mas derrapei mesmo assim. Na volta de formação isso não aconteceu. Pude constatar que perdi alguma temperatura dos pneus nela e essa pode ser a causa. Vamos dar uma olhada."

Bottas disse que aceita a punição no grid para Spa e reiterou que não será uma desvantagem tão grande quanto em alguns outros locais.

"Obviamente não é o ideal, mas pelo menos na próxima corrida é possível ultrapassar, então não é como se o fim de semana tivesse acabado". Isso só vai tornar as coisas mais difíceis, mas se essa for a decisão, é o jeito", concluiu.

