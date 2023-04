Carregar reprodutor de áudio

Não é de hoje que a Red Bull carrega uma fama de 'má' dentro da Fórmula 1 e após alguns episódios recentes evolvendo o esquadrão de Milton Keynes e seus pilotos, isso se intensificou ainda mais. Contudo, na visão do chefe da equipe, Christian Horner, há uma razão muito específica por trás disso.

O conturbado GP de Abu Dhabi em 2021 - decidido na última volta por uma controversa escolha do diretor de prova da época, Michael Masi - que deu a Max Verstappen seu primeiro título mundial na categoria e o caso da quebra do limite orçamentário em 2022, revelado dias antes do holandês se sagrar bicampeão em Suzuka, são os casos mais recentes que colocaram a equipe no holofote dividindo opiniões.

Falando em entrevista ao Inews da Inglaterra, Horner deixou claro que na visão dele, o motivo da Red Bull ser vista como "bad guys" não é por conta dos últimos acontecimentos, mas sim, em algo que eles se contrapõe em relação à principal rival, Mercedes.

"Se tivéssemos um piloto britânico como uma certa equipe em Brackley... Somos facilmente vistos como os maus", cutucou.

A conexão do time de Milton Keynes com o público britânico é muito menor se comparado com a Mercedes ou até mesmo McLaren. Ambas as equipes possuem um representante da 'casa' no seu line-up, no caso dos comandados de Wolff, dois: Lewis Hamilton e George Russell. Enquanto a principal força e conexão com o público pelo lado da Red Bull vem cada vez mais da Holanda e o fenômeno Max Verstappen.

