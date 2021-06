Christian Horner disse que "não acredita" que a Mercedes não atualizará seu carro para temporada de 2021 da Fórmula 1. Após a quarta derrota consecutiva para a Red Bull neste ano, o chefe da equipe alemã Toto Wolff revelou que a Mercedes não fará novas atualizações no W12, dizendo que "não faria sentido colocar uma semana ou duas ou um mês de foco no carro atual".

Segundo o austríaco, o time de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas se concentrará na otimização do pacote, já que seu trabalho de desenvolvimento está voltado para as novas regras que entrarão em vigor em 2022.

"É uma decisão muito, muito complicada, porque estamos tendo novas diretrizes não apenas para o próximo ano, mas para os seguintes, um conceito de carro completamente diferente. Você tem que escolher o equilíbrio certo".

"Alguns ainda podem trazer coisas. A RBR trouxe caminhões ou vans quinta e sexta-feira com novas peças. E justo, é uma estratégia, que se prova ser bem-sucedida, porque hoje, eles estavam simplesmente em uma liga própria em relação ao ritmo de corrida".

"O campeonato não se joga apenas com a adição de peças aerodinâmicas, porque nesta fase, mesmo aqueles como a Red Bull que continuam a atualizar, precisam mudar todo o desenvolvimento para 2022". "Não faria sentido colocar uma semana ou duas ou um mês de foco no carro atual, porque os ganhos não estariam nem perto dos estamos a longo prazo. Ainda venceremos corridas nesta temporada, teremos pole position e lutaremos o máximo que pudermos por cada resultado."

Já a Red Bull, que vem apresentando uma velocidade boa nas retas, segue atualizando sua máquina de 2021.

Questionado sobre as declarações recentes de Wolff, o dirigente da escuderia austríaca disse que "não acredito que eles vão passar o resto do ano sem colocar um único componente no carro".

"Todos sabemos que Toto gosta de desviar a atenção", disse.

“Não acredito que vão passar o resto do ano sem colocar um único componente no carro. Tudo o que podemos fazer é focar em nosso próprio trabalho. É um ato de equilíbrio entre este ano e o próximo, mas se isso significar que temos que trabalhar um pouco mais, estamos totalmente preparados para isso. ”

“É conseguir o equilíbrio certo entre ganhos marginais para este ano e grandes passos para o próximo. Mas isso não é diferente de como era no passado. ”

Com os resultados na Áustria, a Red Bull abriu uma vantagem de 40 pontos sobre a Mercedes no campeonato de construtores. No entanto, Horner destacou importância da equipe "manter nossas cabeças baixas" e "tentar otimizar nosso desempenho"

“Precisamos continuar girando o parafuso, manter nossas cabeças baixas, continuar fazendo o que estamos fazendo, fazer bem o básico”, disse.

“Ter vencido as últimas quatro corridas em todos os tipos de circuitos que fizemos foi o melhor que tivemos desde 2013."

“Estaremos de volta aqui no próximo fim de semana e vimos no ano passado que embora você tenha feito duas corridas no mesmo circuito, a segunda corrida pode ser bem diferente da primeira - condições da pista, clima, etc."

“Nós apenas temos que fazer cada corrida uma a uma e tentar otimizar nosso desempenho", concluiu.

