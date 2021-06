Com um bom desempenho na classificação no Red Bull Ring, Pierre Gasly largou de um promissoro sexto lugar no GP da Estíria. Infelizmente para o francês, a prova chegou ao fim logo em uma trágica primeira volta para ele.

Dois contatos em sequência com Charles Leclerc, um na primeira curva e outro na segunda reta, acabaram com as esperanças de Gasly, que teve um furo no pneu traseiro esquerdo e quebra da suspensão na mesma roda, encerrando sua corrida ao chegar nos boxes da AlphaTauri. Pela primeira vez desde o Bahrein, na abertura da temporada, Gasly não pontuará.

"Claro isso é extremamente frustante de não poder correr", lamentou Gasly para o Canal+. "Nos fizemos um super fim de semana até hoje, não foi fácil, não fizemos o TL2, conseguimos nos classificar e pensei que hoje, tirando o Norris, atrás dele, havia espaço para pelo menos lutar por grandes pontos. Infelizmente não fizemos nem uma curva".

Os comissários não abriram uma investigação sobre os incidentes da primeira curva e Gasly não quer insistir em buscar um culpado. Ele viu algumas imagens e formará a sua opinião mais tarde com mais imagens, mas não pretende expressá-la.

"Honestamente, isso não mudará o que aconteceu", explica ele. "Eu não vi ainda todas as imagens mas em todo caso, nós não terminamos a corrida e isso é uma pena".

A principal preocupação do francês está em se recuperar para a próxima semana, ainda no circuito austríaco, para esquecer esse incidente que encerrou sua sequência de seis corridas no top 10, que contou até com um terceiro lugar no Azerbaijão.

"Sabemos muito bem como é importante pontuar em todas as corridas", disse Gasly. "O desempenho está presente e mostramos aqui. Hoje acho que fizemos tudo que deveríamos fazer até a corrida. Temos que nos manter positivos e tentar melhorar ainda mais para o próximo fim de semana, tentar marcar pontos e fazer o melhor possível", concluiu Pierre.

