A Red Bull insiste que o limite de custo da Fórmula 1 no ano passado estava abaixo de US$ 145 milhões, apesar das sugestões crescentes de que a FIA está prestes a encontrar uma violação.

As equipes de F1 aguardam uma notificação formal da FIA em 5 de outubro sobre se suas contas para a temporada 2021 estão ou não abaixo dos limites de gastos.

As equipes com as quais a FIA está satisfeita receberão certificados de conformidade, enquanto quaisquer equipes que quebrarem o limite provavelmente enfrentarão sanções.

Embora tenha havido uma confirmação formal da FIA sobre o potencial descumprimento do limite de custos, há uma expectativa no paddock de que duas equipes podem ter infringido as regras.

Sugere-se que um dos esquadrões teve uma violação "menor" das regras com um gasto acima de 5% do limite, enquanto o outro foi muito maior e foi uma violação "material".

O foco no paddock tem sido na Aston Martin e na Red Bull, com a situação desta última particularmente intrigante porque conquistou o título do campeonato mundial do ano passado.

Falando na sexta-feira em Singapura, no entanto, o chefe da Red Bull, Christian Horner, expressou sua confiança de que a equipe cumpriu as regras.

Questionado pela Sky F1 se ele estava ciente de qualquer violação do limite de custos, Horner disse: “Certamente não estou ciente de nenhuma.

“As contas foram todas apresentadas em março. Então tem sido um longo processo com a FIA, passando por isso, e estamos nesse processo enquanto falamos.

“Eles estão seguindo corretamente esse processo, e acho que na próxima semana, no meio da próxima semana, é quando eles declaram os certificados. Acredito que certamente nossa finalização foi abaixo do limite. E cabe à FIA, obviamente, seguir o processo deles, o que eles estão fazendo atualmente”.

Embora Horner tenha expressado confiança na submissão de sua própria equipe, a aprovação oficial dos gastos e interpretações de despesas que estão dentro e fora do limite só podem ser feitas pela FIA.

Horner admitiu que, como o corpo diretivo se aprofundou na análise forense da conta de cada equipe, surgiram algumas novas interpretações.

“Esta é a primeira vez que isso acontece”, disse ele. “Mas fazemos nossa devida diligência e somos auditados, de qualquer maneira.

“É um processo semelhante ao de trabalhar com um auditor, então é um pouco personalizado para a F1. E os esclarecimentos vêm surgindo, mesmo depois de feitos os envios.

“Então, você pode ver como o processo é imaturo. Mas a FIA, obviamente, está trabalhando duro nisso e fazendo o melhor que pode.”

Horner sentiu que, com as regras de limite de custo em sua infância, não era surpresa que surgissem problemas durante o processo de auditoria.

“Inevitavelmente, é um novo conjunto de regulamentos e um conjunto de regulamentos muito complicados, então como as regras são interpretadas ou aplicadas, inevitavelmente, será subjetiva entre as equipes”, explicou ele.

“Tenho certeza que, com o passar dos anos, as coisas vão se arrumando. Mas estamos confiantes.

“A FIA está neste processo e acho que sempre haverá rumores. Ouvi falar de grandes violações e tudo o mais, mas certamente não estou ciente disso.”

