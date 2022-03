Carregar reprodutor de áudio

Como era de se imaginar, a dobradinha da Ferrari no GP do Bahrein de Fórmula 1, que teve Charles Leclerc em primeiro e Carlos Sainz em segundo, repercutiu nos quatro cantos da Itália, país de origem da escuderia. A imprensa do país exaltou o trabalho dos pilotos e da equipe, que confirmou a força demonstrada na pré-temporada.

"Como em um sonho", "Dobradinha mágica" e "Vermelhos loucos" foram algumas das manchetes que tomaram os jornais. Veja como os principais periódicos noticiaram o triunfo da Ferrari (clique nas setas para navegar pela galeria):

La Gazzetta dello Sport 1 / 5 "Leclerc 1º, Sainz 2º: A Ferrari está de volta." "Superdobradinha no Bahrein para a escuderia, que não vencia há 909 dias. Um Charles estelar doma um Verstappen que teve que abandonar; Hamilton é terceiro. Uma vitória que apaga dois anos de escuridão técnica, sofrimento, críticas e até piadas na televisão." Foto de: Reprodução Tuttosport 2 / 5 "Finalmente!" "A Fórmula 1 começou no Bahrein com uma vitória para a Ferrari após três anos do último triunfo. Em primeiro, Leclerc e em segundo, Sainz, à frente de Hamilton. A equipe tem um carro fantástico." Foto de: Reprodução Il Tirreno 3 / 5 "Dobradinha mágica" "Leclerc vence, à frente de Sainz. Uma vitória que fazia falta desde 2019." La Nuova Ferrara 4 / 5 "Ferrari, como em um sonho" "Leclerc-Sainz fazem a dobradinha no Bahrein, desastre para Red Bull e Hamilton em terceiro." "A Ferrari manteve sua palavra. No Bahrein, no primeiro GP do ano, os vermelhos foram muito bem, com Charles em primeiro à frente de Carlos Sainz, que ultrapassou Max Verstappen na volta 54." Foto de: Reprodução Il Tempo 5 / 5 "A Ferrari volta a fazer a Itália sonhar com a dobradinha no Bahrein." Foto de: Reprodução

F1 2021: LECLERC lidera DOBRADINHA da FERRARI, Verstappen QUEBRA, Pérez ERRA e Hamilton é PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - TELEMETRIA: Rico Penteado fala de pré-temporada e favoritos no Bahrein

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: