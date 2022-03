Carregar reprodutor de áudio

As voltas lentas de Max Verstappen após sair dos boxes custaram ao campeão de 2021 da Fórmula 1 a chance de executar o undercut perfeito, assumindo a liderança do GP do Bahrein em cima de Charles Leclerc. E segundo o consultor da Red Bull, Helmut Marko, a equipe austríaca assume a culpa pela falha na estratégia.

Verstappen estava em segundo no primeiro stint da corrida, ficando quase quatro segundos atrás de Leclerc antes de parar, na volta 14. O monegasco respondeu fazendo sua troca no giro seguinte, mas o holandês conseguiu reduzir a diferença, criando uma bela batalha roda a roda entre os dois, com a Ferrari levando a melhor.

A história se repetiu na segunda rodada de pits mas, desta vez, Verstappen não conseguiu reduzir toda a vantagem de Leclerc, levando a uma reclamação do holandês no rádio: "Já é a segunda vez que tenho que pegar leve na volta de saída e perco a liderança. Nunca mais faço isso de novo!".

Marko disse ao Motorsport.com que a Red Bull subestimou o poder do undercut, dizendo a Verstappen para gerenciar o ritmo.

"Max foi instruído a tirar o pé nas voltas de saída dos boxes. Se tivesse feito um ritmo normal, teria passado Leclerc. E quando você está na frente, é outra história. Mas nossa degradação de pneu era muito maior que a da Ferrari e a potência do motor deles impressionou. Mas, se Max estivesse na frente de Leclerc, a história seria outra".

Questionado se a volta lenta era um erro da equipe ou do piloto, Marko disse: "Foi uma estratégia nossa. Então foi um erro nosso, não de Max".

No final, Verstappen acabaria abandonando a corrida com três voltas para o fim, após uma falha na bomba de combustível o deixar lento na pista, marcando um início desapontador em sua temporada de defesa do título.

Christian Horner, chefe da Red Bull, disse que é preciso um equilíbrio na hora de julgar o quão duro ir no começo de um stint, mas pensa que a Ferrari teria o ritmo para vencer de qualquer jeito.

"O problema é que é sempre um equilíbrio, se você gasta o pneu cedo no stint, você perde mais tarde. Acho que subestimamos o undercut, mas acho que a Ferrari tinha o ritmo hoje para que, mesmo se tivéssemos a posição de pista, eles conseguiriam ultrapassar. Não tivemos esse ritmo hoje".

Verstappen vocalizou ao longo da corrida no Bahrein suas frustrações, reclamando sobre a estratégia antes de falar sobre um problema com seu volante que deixou o carro parecendo um "robô".

"Não seguro nada, digo o que penso no carro e não estava feliz com o que estávamos fazendo ou com o balanço do carro ou a estratégia", disse. "Não foi algo necessariamente direcionado a Gianpiero [Lambiase, seu engenheiro], tenho um ótimo relacionamento com ele".

"Mas claro, ele é o único que eu converso. Temos que analisar várias coisas".

