O nome do brasileiro Felipe Drugovich voltou a ganhar força no mercado para assumir um assento como titular na temporada 2024 da Fórmula 1. Desta vez, o nome de Felipe está sendo 'linkado' à Williams como um possível substituto do norte-americano Logan Sargeant.

Antes de anunciar a renovação de contrato com o chinês Zhou Guanyu, a Alfa Romeo procurou Drugovich e considerou dar uma oportunidade para o campeão da Fórmula 2, sendo a oportunidade mais concreta que o brasileiro teve de conseguir um lugar. Contudo, a parte financeira pesou contra e Felipe acabou não ficando com a vaga.

Recentemente, especulações de uma possível ida para a Andretti na Fórmula E também foram levantadas - ainda mais pela boa performance que o reserva da Aston Martin apresentou durante dois testes feitos neste ano - mas o 'balde de água fria' foi jogado assim que Norman Nato foi confirmado como dupla do atual campeão Jake Dennis. Além disso, veio à tona que Felipe Drugovich negou um teste na Indy Car com a equipe Ed Carpenter.

Agora, de acordo com o site suíço Blick, o brasileiro estaria negociando há semanas com a Williams. No começo do mês, o Motorsport.com já havia colocado o nome do brasileiro como um dos possíveis para negociar com o esquadrão de Grove. A equipe inglesa é uma das únicas que ainda não confirmou o line-up para o ano seguinte. Apenas Alex Albon tem contrato vigente enquanto Logan Sargeant ainda luta para mostrar que merece ter seu vínculo renovado.

Além de Drugovich e o próprio Sargeant, Liam Lawson pode ser um dos nomes na disputa por essa vaga. O neozelandês está substituindo Daniel Ricciardo, que se recupera de uma fratura na mão, e já deu indícios de que merece um lugar no grid. Contudo, o time de Faenza está inclinado a manter Yuki Tsunoda e o australiano como dupla para o próximo ano.

Mick Schumacher, que está sendo fortemente ligado a uma vaga na Alpine no WEC, também é um nome para entrar no lugar do americano. O alemão é 'protegido' de Toto Wolff e seguirá como reserva da Mercedes no próximo ano.

Sainz JOGA PRESSÃO em Leclerc, Red Bull MAL, Hamilton x Russell e o que vem pela frente na F1!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #247 - Há espaço para Drugovich na F1 em 2024? E Norris na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: