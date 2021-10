Após ver seu filho triunfar no domingo em Austin, Jos Verstappen disse que "a Mercedes presumiu que venceria" o GP dos Estados Unidos da Fórmula 1.

Max Verstappen garantiu a vitória da etapa norte-americana em uma corrida que contou com uma "guerra de estratégia" entre a Mercedes e Red Bull. O holandês superou o seu principal rival ao título Lewis Hamilton com o undercut na primeira parada e se segurou na frente até o fim da corrida.

Em entrevista após a corrida, Jos Verstappen exaltou o filho e disse que o piloto da Red Bull soube gerenciar muito bem a prova em Austin.

“Ele mantém a cabeça fria e sabe como colocar os pneus em uma dessas janelas quando precisa”, disse.

“Se eu tenho confiança em alguma coisa, é em Max."

Apesar das características de pista favorecendo Mercedes, a equipe alemã foi forçada a ver a vitória do rival Verstappen sobre Hamilton no Circuito das Américas.

Para Jos, "a Mercedes presumiu que venceria" o GP dos Estados Unidos.

“Acho que a Mercedes presumiu que venceria aqui nos EUA, mas não é tão simples."

F1 AO VIVO: FIM DA LINHA para Mercedes/Hamilton em '21? O pós-GP, VW na F1, POLÊMICAS nos EUA e mais

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #139 – Qual o campeonato da F1 mais emocionante do século?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: