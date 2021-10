A Red Bull modificou as saídas de ar quente nas laterais do cockpit do RB16B de Max Verstappen antes da classificação do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, aumentando a capacidade de extrair calor dos radiadores que refrigeram o motor Honda e assim controlando as temperaturas do componente no forte calor de Austin. Os técnicos escolheram uma configuração assimétrica.

A qualificação atingiu 30ºC no ar e 37ºC no asfalto. Com isso, os engenheiros de Milton Keynes interviram para evitar que a confiabilidade da unidade de potência fosse prejudicada.

A solução assimétrica foi curiosa: olhando para o RB16B por trás, percebe-se que o escapamento do lado esquerdo permaneceu idêntico ao aberto de sexta-feira, enquanto na direita, a abertura foi expandido significativamente. De fato, melhorar o resfriamento, era considerado mais importante do que perder alguma eficiência aerodinâmica.

Absolutamente, a Red Bull não quer prejudicar a duração do quarto motor de Max Verstappen, cientes de que um abandono pode ter efeitos devastadores na batalha pelo título contra Lewis Hamilton.

