Após ser eliminado no Q2 em mais um treino classificatório, Daniil Kvyat largará na 12ª colocação na corrida deste domingo em Sochi, na Rússia, país natal do piloto da AlphaTauri. Kvyat foi superado mais uma vez na classificação de largada por seu companheiro de equipe, Pierre Gasly, que largará em 9º - em dez classificatórios na temporada, Gasly foi mais rápido que Kvyat em oito deles.

Com passagens por Toro Rosso, atual AlphaTauri, e Red Bull, o russo está na Fórmula 1 desde 2014 e buscou afastar os rumores da chegada de Yuki Tsunoda, piloto destaque na Fórmula 2 que tem recebido apoio de Red Bull e Honda.

“Tenho experiência suficiente no para não me preocupar com coisas que não estão sob meu controle. O que está no meu controle como piloto é esse carro que a equipe me fornece e acho que o que posso fazer é tentar fazer o melhor trabalho possível com a AlphaTauri”.

“Trabalhamos muito bem com os engenheiros tentando fazer melhores sábados também e domingos, melhor compromisso. Trabalhamos muito, muito duro. E estou começando a ver esses resultados agora”, seguiu Kvyat.

“Seria uma vergonha começar a pensar em outra coisa. E injusto com meus engenheiros. Vou me concentrar no que posso [fazer]. Quando a decisão for tomada, será. Com a experiência que tenho, não sou incomodado por nenhum tipo de pergunta ou boato”, afirmou.

Questionado sobre se gostaria de continuar na AlphaTauri, Kvyat acenou positivamente e afirmou que precisa ser paciente. “Ficaria feliz em ficar. Gosto da F1. Gosto de dirigir os carros mais rápidos do mundo. Sou muito comprometido, dedicado e trabalho duro”, disse.

“Estou no automobilismo há mais ou menos 16-17 anos e, claro, gosto muito disso. E você precisa ser paciente. É a equipe que tem crescido muito, você sabe que mesmo nos últimos anos é muito crescimento e me sinto parte dela com certeza e seria ótimo continuar, sem dúvida, e então um dia... Você precisa permanecer paciente. Você precisa vir todos os finais de semana e fazer o seu melhor trabalho possível. Isso é tudo que importa no final”.

O russo também foi questionado sobre a tomada de decisão por parte da equipe apenas na parte final da temporada. “Sejam quais forem os momentos, todo mundo tem o direito de ir com calma, sabe. A situação de todos é diferente”, ponderou.

“Temos algumas conversas também com o meu empresário, o Nicolas [Todt]. Obviamente confio nele também com relação às questões globais e de vez em quando falamos sobre essas coisas, e se em algum momento precisarmos saber algo sobre algum lugar, veremos”.

“É hora de pensar e focar nos finais de semana de corrida, corrida após corrida. É um calendário intenso também. Cada corrida é importante. E como eu disse, a última corrida para mim foi muito boa. Então, eu só quero continuar dessa forma”, completou Kvyat.

