F1: Pérez exalta quarto lugar no grid e diz que não pensa em 2021

Ainda sem um assento na Fórmula 1 para a temporada de 2021, Sérgio Pérez foi um dos destaques do treino classificatório para o GP da Rússia neste sábado, em Sochi. O piloto mexicano, que deixará a Racing Point no fim de 2020, sairá da quarta posição do grid, superando os carros da Renault e seu companheiro de equipe, Lance Stroll, que largará apenas da 13ª colocação neste domingo.

Pérez anunciou sua saída da Racing Point no início do mês e será substituído pelo tetracampeão Sebastian Vettel. Apesar de ainda não ter garantido um contrato para a próxima temporada, o mexicano afirmou que não está pensando nisso neste momento.

“Não estou realmente pensando que não terei um emprego no próximo ano”, disse Pérez, que está na categoria desde 2011 e tem oito pódios, com passagens por Sauber, McLaren e Force India, antecessora da Racing Point.

“Estou apenas me concentrando no meu trabalho. Sou tão competitivo que só quero ir muito bem final de semana após final de semana. A equipe está fazendo um ótimo trabalho”, seguiu o piloto.

“Eles me deram um grande apoio, você sabe que estamos juntos há tanto tempo que tudo o que eles merecem é o meu melhor de agora até o fim”, completou Pérez, que chegou à Force India em 2014, após passagem ruim na McLaren.

O piloto ainda mostrou-se satisfeito com o desempenho no treino: “As condições hoje foram muito difíceis na classificação. O vento estava muito forte na curva 2. Então a primeira curva foi muito, muito desafiadora”.

“Estou satisfeito com minha volta, acho que não poderia ter feito melhor, para ser honesto. Vamos ver o que podemos fazer. Estou satisfeito por termos superado as Renault porque elas foram muito fortes durante a classificação”, completou Pérez.

Q4: Acompanhe o debate após a classificação do GP da Rússia, com Gabriel Casagrande e Tiago Mendonça

PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

.