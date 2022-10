Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 definiu neste sábado o grid de largada para o GP de Singapura. E apesar da chuva não ter dado as caras durante a classificação, a pista ainda estava molhada do TL3, aumentando o desafio para os pilotos. No final, deu Ferrari. Charles Leclerc bateu Sergio Pérez para ficar com a pole position da 17ª etapa da temporada 2022.

Lewis Hamilton e Carlos Sainz formam a segunda fila. Completam o top 10 do grid para o domingo: Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lando Norris, Pierre Gasly, Max Verstappen, Kevin Magnussen e Yuki Tsunoda.

Q1

Diferentemente do caos do TL3, a pista estava um pouco mais seca no início do Q1. Mas com a previsão de chuva para a classificação ainda não afastada completamente, os pilotos não perderam tempo nos boxes, saindo assim que começou a regressiva de 18 minutos. Mesmo com a pista já mais seca, ninguém arriscou os slicks de cara, saindo com os compostos intermediários.

Apesar disso, a pista estava 'verde', sem aderência, causando diversas derrapagens e escapadas que renderam rápidas bandeiras amarelas.

No final, Verstappen foi o mais rápido, marcando 01min53s057, 0s104 à frente de Hamilton em segundo. Leclerc foi o terceiro, mas já a mais de um segundo. Pérez e Sainz completaram o top 5 com Russell em sexto.

Foram eliminados, garantindo as posições de 16º a 20º no grid do domingo: Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Alex Albon e Nicholas Latifi.

Q2

Apesar dos pilotos terem defendido no final do Q1 que o intermediário ainda era o pneu apropriado, alguns já avisavam pelo rádio no começo do Q2 que a pista terminava de secar, indicando que o momento da troca pelos slicks se aproximava.

Alguns poucos pilotos arriscaram colocar os pneus macios, mas o rendimento ficou muito longe do ideal.

No final, deu Leclerc no Q2. O monegasco marcou 01min52s343 para garantir a ponta, ficando 0s348 à frente de Hamilton e a 0s380 de Verstappen. Pérez e Alonso fecharam os cinco primeiros colocados. Completaram os dez classificados para a disputa da pole position: Sainz, Gasly Tsunoda, Norris e Magnussen.

Foram eliminados, garantindo as posições de 11º a 15º no grid do domingo: George Russell, Lance Stroll, Mick Schumacher, Sebastian Vettel e Zhou Guanyu.

Q3

Desta vez os slicks foram a maioria, apesar de alguns desafios dos pilotos pela pista.

No final, deu Charles Leclerc, marcando 01min49s412 para cravar a pole position, tendo ao seu lado na primeira fila Sergio Pérez, que ficou a apens 0s022. Completaram o top 10: Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lando Norris, Pierre Gasly, Max Verstappen, Kevin Magnussen e Yuki Tsunoda.

A Fórmula 1 volta à pista de Marina Bay no domingo para o GP de Singapura, 17ª etapa da temporada 2022. A largada está marcada para 09h, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro.

E anote aí: assim que rolar a bandeira quadriculada, tem mais uma edição do Pódio AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube, com a presença do apresentador dos canais ESPN Felipe Motta e de Rico Penteado, engenheiro brasileiro que chefiou o programa de motores da Renault na F1. Não perca!

