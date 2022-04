Carregar reprodutor de áudio

Apesar de ter sido o mais rápido no primeiro dia de treinos para o GP da Austrália da Fórmula 1, Charles Leclerc acredita que Ferrari terá que "maximizar carro para largar na pole".

Leclerc terminou a sexta-feira (08) como o mais rápido do dia, marcando 1min18s978 na segunda sessão de treinos livres. Max Verstappen terminou em segundo, ficando à frente Carlos Sainz.

Questionado sobre a pista após o TL2, Leclerc disse: "Muito escorregadio também, mas é sempre um caso na sexta-feira aqui, porque obviamente não guiamos aqui há dois dias (acho que ele quer dizer anos)."

"Mas sim, no geral foi um dia bastante positivo para nós. O TL1 especialmente foi muito complicado para mim, mas melhoramos um pouco o trabalho no carro. E esperamos dar mais um passo amanhã", acrescentou.

Questionado sobre se as 'quicadas' estariam relacionadas com o peso do combustível, o monegasco respondeu que não e acredita que "depende mais da pista".

"Não acho que seja relacionado ao combustível. Acho que depende mais da pista. No Bahrein, tivemos um pouco, em Jeddah um pouco menos. E agora é um pouco mais. Não é tão agradável", disse o piloto da Ferrari.

"Mas estamos trabalhando nisso, por enquanto não é muito uma limitação de tempo de volta, é apenas pelo conforto, nas retas que não é tão confortável. Mas não estou aqui para ter um carro confortável. Estou aqui para ter um carro rápido e, por enquanto, parece bom."

Falando sobre a atual rival Red Bull, Leclerc acredita que a Ferrari terá que "maximizar" carro para superar equipe austríaca e largar na pole.

"Acho que Max teve um pouco de trânsito em sua volta rápida. Então vai ficar muito perto. E sim, teremos que maximizar nosso carro para largar na pole", concluiu.

