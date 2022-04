Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton disse que nada que a Mercedes faz para tentar melhorar seu carro de Fórmula 1 está funcionando.

Após um complicado dia de treinos para o GP da Austrália na sexta-feira (08), Hamilton terminou a segunda sessão na 13º colocação – 1s5 atrás do líder Charles Leclerc.

A Mercedes continua sofrendo com problemas em seu W13, e seu foco atual tem sido tentar encontrar a configuração certa.

No entanto, Hamilton acredita que as tentativas da Mercedes não estão encontrando sinais de melhora.

"Nada que mudamos no carro faz diferença no momento", disse o britânico após os treinos de sexta-feira.

“Então isso é difícil. Você fica muito otimista e faz mudanças, e então parece que não quer melhorar."

“Fizemos algumas mudanças no TL2. O TL1 foi melhor. O TL2 acabou sendo um pouco mais difícil para mim. Então eu não sei, é apenas um carro complicado.”

Hamilton disse que está conformado com a ideia de que o ritmo atual é o que ele terá que lidar no fim de semana na Austrália.

"Não há muito que possamos fazer. É assim que as coisas são. E então nós apenas temos que guiar com ele. Essa é a parte frustrante: você está tentando empurrar, você está tentando alcançar e mesmo quando você faz uma volta decente, está 1a2 atrás. Então é difícil.”

O companheiro de equipe da Hamilton na Mercedes, George Russell, disse que o "porpoising" que ele experimentou em Melbourne foi o pior que ele encontrou até agora este ano.

"Nós definitivamente estamos muito mal", disse Russell, que terminou a segunda sessão de treinos em 11º.

“É provavelmente o mais severo que já experimentei, mas acho que é algo com o qual temos que lidar por enquanto, pois acreditamos que é o caminho mais rápido na pista. Mas talvez não seja."

“Precisamos continuar investigando os dados e entendê-los. Mexemos na configuração, e tudo resultou em algo semelhante. Então, precisamos tentar ficar no topo das coisas e entender o motivo", concluiu.

