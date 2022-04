Carregar reprodutor de áudio

Sebastian Vettel insistiu que recebeu permissão de um fiscal para guiar uma scooter no seu retorno ao paddock de Albert Park após a primeira sessão de treinos livres da Fórmula 1 na sexta-feira.

A sessão terminou para o tetracampeão mundial depois que ele relatou uma perda de potência, fazendo com que ele parasse o Aston Martin na lateral da pista na curva 10, faltando 15 minutos para o final.

A fumaça foi vista saindo da parte traseira do carro e, sob a bandeira vermelha, Vettel foi levado a usar rapidamente um extintor de incêndio.

Após o final da sessão, um fiscal ofereceu-lhe o uso da scooter. Ele voltou para os boxes acenando para a multidão. Ele também tirou momentaneamente as duas mãos do guidão da scooter.

Logo após o retorno de Vettel ao paddock, o controle de corrida anunciou que o alemão estava sob investigação por entrar na pista sem permissão.

A regra diz que ninguém pode ir à pista dentro de cinco minutos do final de uma sessão, mas uma das exceções é “pilotos em condução ou a pé, tendo recebido permissão para fazê-lo de um comissário”.

Vettel insistiu que lhe disseram que poderia retornar aos boxes pela pista.

"Obviamente, tivemos um problema, e havia um pouco de fumaça, e perdi potência", disse ele. "E tivemos que parar o carro na pista. E fiz o melhor que pude para limitar os danos e sair da pista o mais rápido possível."

"Tentei ter certeza de que o carro não sofreria mais danos. O fiscal foi muito prestativo, ele tinha um alicate Leatherman. Tiramos parte do chassi para que eu pudesse entrar e esfriar o carro. Então foi um pouco trabalhoso."

"Perguntei: 'Posso voltar?', assim que soube que o carro estava seguro em termos de não pegar fogo novamente."

“Mas de qualquer forma, a sessão acabou e eu perguntei: 'Alguém está vindo?' Eles disseram: 'Sim, sim, assim que a sessão terminar.' E então o cara veio com uma scooter e disse: 'Você pode pular na parte de trás.'

"Eu disse: 'Posso guiar?' Porque prefiro guiar sozinho. E então ele me entregou a scooter, então eu disse: 'Ok', e ele disse: 'Pode ir'. E eu fui."

"Eu gostaria de pegar o carro de volta e não ter problemas em primeiro lugar. Não estou aqui para guiar uma scooter."

A equipe de Vettel iniciou os ajustes na unidade de potência durante o intervalo entre as sessões, mas no final ele não conseguiu participar do TL2.

“Ele parou nossa sessão, o que foi doloroso. E infelizmente também nos custou todo o treino da tarde, o que não é o ideal."

“Eu não tenho estado no carro por um tempo. Além disso, a pista é diferente. Vai ficar tudo bem amanhã, mas teria sido bom ter mais voltas", concluiu.

