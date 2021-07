Charles Leclerc, que terminou em segundo lugar no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 disse que não esperava ser tão competitivo em Silverstone.

Leclerc teve um desempenho excepcional neste domingo (18) em Silverstone, aproveitando a colisão entre Lewis Hamilton e Max Verstappen para assumir a liderança na primeira volta. O monegasco liderou 49 das 52 voltas da corrida na Inglaterra.

No final, o piloto da Ferrari não conseguiu segurar e Hamilton assumiu a ponta na volta 50 de 52, no mesmo local da batida com Verstappen. Leclerc, então, se manteve em segundo, com Valtteri Bottas em terceiro.

Em entrevista após a prova , o monegasco disse que deu "200%" na corrida, apesar de não ter sido o suficiente.

"É difícil aproveitar 100%, mas foi uma corrida incrível, não dei 100%, mas dei 200%, dei tudo de mim, mas não foi o suficiente nas últimas duas voltas", disse.

"Parabéns a Lewis, ele fez um trabalho incrível e é incrível ver tantos fãs nas arquibancadas. Foi divertido no carro, mas faltou um pouco de ritmo no final."

Leclerc admitiu que não esperava ser tão competitivo e disse que "foi muito mais forte do que estamos acostumados".

"Sim, definitivamente não esperávamos. Esperávamos que depois da classificação seríamos bastante competitivos, mas não tão competitivos como agora, lutamos pela vitória, o que foi incrível, especialmente no meio, fomos extremamente rápidos e no difícil faltou um pouco de ritmo em comparação com a Mercedes, mas no geral, foi muito mais forte do que estamos acostumados."

"A equipe está indo muito bem e estou muito orgulhoso dela. Claro que é ótimo ter esse tipo de corrida, isso anima a todos e há muito trabalho feito, então isso mostra que estamos fazendo algo certo e que estamos trabalhando na direção certa."

"Portanto, precisamos continuar assim. Não será uma viagem tranquila até voltarmos ao topo, mas vamos dar tudo", concluiu.

