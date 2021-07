Valtteri Bottas conseguiu um resultado discreto, mas eficiente para a Mercedes no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 deste domingo (18). O finlandês chegou na terceira colocação, garantiu um pódio e viu seu companheiro Lewis Hamilton vencer a prova.

Como a disputa pelo título contra Max Verstappen está em jogo, teve que deixar o britânico passar nos momentos finais para que ele alcançasse Charles Leclerc na liderança e se concentrar na batalha em pista com Lando Norris.

"Como uma equipe sim, pontos realmente bons nesse ponto de vista. Voltaremos bem em duas semanas", disse Bottas.

"Eu estava girando um pouco", comentou sobre as condições de corrida. "Um pouco como Lewis ontem, então essa era a fraqueza. Tornou-se um pouco mais difícil do que obviamente reagir à parada de Lando no início. Fomos aos pits um pouco cedo para estarmos competitivos no final, pelo menos conseguimos ultrapassá-lo."

