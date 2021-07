Lewis Hamilton começou o fim de semana na desvantagem contra Max Verstappen no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. O heptacampeão viu o rival da Red Bull ganhar a corrida sprint e largar da ponta na prova deste domingo (18). No entanto, um incidente entre os dois que levou o holandês ao muro deixou caminho livre para que o britânico, mesmo punido em dez segundos, vencesse em casa.

A reação da equipe austríaca não foi amigável, o chefe Christian Horner falou que foi "pilotagem suja" e o conselheiro Helmut Marko descreveu como "comportamento homicida", mas para o piloto da Mercedes, foi uma questão de não ter para onde ir.

"Eu estava totalmente ao lado dele, e ele não me deixou espaço assim", disse Hamilton. "Independente de concordar ou não com a penalidade, continuei trabalhando e não deixei que me atrapalhasse. Tento medir como me aproximo e você sabe que Max é muito agressivo"

Após dominância da RBR nas duas corridas da Áustria, era crucial para a montadora alemã recuperar o tempo perdido em um circuito que historicamente a favorece.

"Estive na fábrica dando absolutamente tudo de mim", comentou o britânico. "Tenho tentado descobrir desempenho para o carro com os caras. Estou muito orgulhoso de todos por continuar a trabalhar, embora tenhamos um pouco de déficit. Foi uma corrida muito difícil fisicamente."

Para os cerca de 350 mil fãs em Silverstone, só elogios: "Que dia feliz. Temos o melhor público, obrigado pessoal. Hoje é um sonho para mim fazer isso na frente de todos vocês. Eu não poderia ter feito isso sem o grande trabalho em equipe com Valtteri [Bottas] e o incrível esforço da equipe."

