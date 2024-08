F1 - Leclerc é claro: "Só quero ser campeão com a Ferrari"

Charles Leclerc tem um extenso contrato com a Ferrari para seguir por longos anos correndo pela equipe de Maranello na Fórmula 1. E isso parece dar esperanças para o monegasco continuar lutando pela conquista do título de campeão com o macacão vermelho.

Agora, tendo Lewis Hamilton como futuro companheiro de equipe, Leclerc se sente ainda mais esperançoso de alcançar seu objetivo de assegurar um título para chamar de seu.

"Em primeiro lugar, será uma grande oportunidade de aprender com um dos melhores da história. E em segundo lugar, acho que será uma oportunidade incrível também para eu poder mostrar do que sou capaz. Então estou ansioso por isso", comentou em entrevista ao Gentleman's Journal.

A decisão de trazer Hamilton para Maranello tem exatamente a ideia de terminar com a seca que a Ferrari vive desde 2007, última vez que um piloto venceu o campeonato. Apesar de terem garantido o heptacampeão mundial, a escuderia ainda conta com a 'fome' de vitória de Leclerc.

"Meu objetivo é ser campeão mundial de Fórmula 1 com a Ferrari. Só quero isso com a Ferrari, então por enquanto estou focado nisso".

Porém, o monegasco entende que os italianos ainda precisam evoluir muito e corrigir os erros que o carro ainda apresenta em pista.

"Ainda não estamos onde queremos em termos de desempenho, mas estamos trabalhando duro para chegar ao topo. Estamos trabalhando muito. Com a equipe e a forma como trabalhamos, eu diria que o futuro parece brilhante".

Leclerc também disse que já alcançou quase todos os seus objetivos a F1, mas não irá se contentar até ser coroado o vencedor de uma temporada completa.

"Chegar à F1, esse foi o primeiro [objetivo]. O segundo, ser piloto da Ferrari um dia, e o terceiro, vencer o Grande Prêmio de Mônaco. Já consegui esses três. E ser campeão mundial e é nisso que ainda estou trabalhando".

