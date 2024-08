A temporada de 2024 da Fórmula 1 já está sendo bastante surpreendente, mas a de 2025 promete ser ainda mais competitiva. Isso porque Lewis Hamilton chegará à Ferrari, deixando a Mercedes após mais de uma década de parceria.

O britânico terá Charles Leclerc como companheiro de equipe, um dos protegidos da escuderia desde as categorias inferiores. O monegasco concedeu entrevista ao The Gentleman's Journal e afirmou que 'não terá pena' de Hamilton na próxima temporada.

"Quando coloco o capacete não tem mais nada disso, você muda, não pensa quem é quem e vai em frente".

"Agora estou competindo com Lewis [Hamilton], então tenho que esquecer um pouco dos nomes no paddock e focar no meu próprio desempenho sempre que estou na pista".

Na entrevista, Leclerc confessou que ficou bastante nervoso em suas primeiras corridas, quando estreou na F1 pela Sauber em 2018 e chegou a ficar intimidado por estar competindo com o alto escalão do automobilismo.

"No primeiro ano, me lembro de ter ficado muito impressionado e intimidado por todos esses pilotos incríveis, e Lewis é talvez o melhor que existe, então poder correr com ele foi uma loucura. Mesmo estando nas pistas de kart todo fim de semana enquanto crescia, achei difícil acompanhar realmente uma temporada de F1, então eu costumava assistir algumas corridas e ele era definitivamente um dos caras que eu admirava".

Ter o heptacampeão mundial do outro lado da garagem é uma verdadeira motivação para Charles, que caminha para o seu sétimo ano como competidor da Ferrari.

"Será incrível ter Lewis na equipe e, obviamente, poder ter um campeão tão incrível na mesma equipe que eu, com o mesmo carro".

Atritos com Carlos Sainz

Carlos Sainz tem sido companheiro de Leclerc na Ferrari desde a saída de Sebastian Vettel no início da temporada de 2021. A parceria já teve momentos de sucesso, mas alguns momentos que deixaram dúvida sobre a relação entre os dois.

Um dos momentos mais recentes que chamou a atenção do público aconteceu durante o GP da Espanha, quando os dois tiveram atritos em pista. Após a corrida, Sainz disse que Leclerc estava "exigindo demais" e o confronto seguiu para a próxima etapa, na China.

Em declaração à rádio belga RTBF, Charles admitiu que já teve alguns "atritos" com o espanhol, mas as situações sempre se resolveram com conversas e reuniões.

"Às vezes é normal ter atrito".

"Carlos e eu nem sempre concordamos sobre o que acontece na pista e não é fácil administrar a adrenalina, mas o importante é poder discutir isso quando a corrida terminar".

O piloto admitiu que, muitas vezes, as mensagens enviadas no rádio durante as etapas podem parecer um pouco mais inflamadas do que realmente são e é isso que chama a atenção do público, mas, na verdade, a situação é mais tranquila entre eles.

"No rádio sempre parece que há tensão, mas, na verdade, não há".

A declaração de Leclerc vem após as falas de Sainz no GP da Áustria, quando o espanhol defendeu que "pequenas disputas" sempre iriam acontecer devido à natureza do campeonato.

