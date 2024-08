F1: CEO da McLaren avalia sucesso de Stella como chefe da equipe

Em 2022, a McLaren não conseguia se aproximar das equipes que lutavam pela ponta nas corridas, porém, uma reviravolta colocou o time de Zak Brown na disputa pelo título de construtores da Fórmula 1 em 2024.

Antes do início da pausa de agosto, a equipe de Woking se posicionou a apenas 42 pontos da Red Bull e ainda mostra fortes chances de conseguir superar o time de Max Verstappen e Sergio Pérez antes do fim da temporada.

À BBC, o CEO da McLaren atribuiu o atual sucesso aos trabalhos feitos por Andrea Stella, que está à frente da equipe de F1 e assumiu o cargo em dezembro de 2022.

"Ele liberou o talento que já tínhamos aqui. Temos cerca de 1.000 pessoas aqui na F1. Substituí três. Mas eram três executivos. Portanto, 997 são as mesmas pessoas que nos deram o carro no início de 2023".

No último ano, a McLaren ainda sofria com os problemas do projeto de 2022, por isso ainda não conseguia desenvolver da maneira como o time queria. Na segunda metade da temporada, eles receberam um pacote de atualização que conseguiu fazer com que o carro entrasse na batalha com a Ferrari e Mercedes.

Agora, em 2024, a situação parece ainda mais positiva para os papayas, que estão focados em 'roubar' a liderança da Red Bull. A virada de chave aconteceu durante o GP de Miami, quando Lando Norris venceu sua primeira corrida na categoria após o carro receber outra atualização.

"O trabalho de um líder é extrair o melhor de seu pessoal, e não tivemos isso antes. Não conseguimos desenvolver o talento que temos aqui".

"Andrea se comunica muito bem. Ele escuta muito bem. Ele trabalha muito. Ele é muito técnico. Ele lidera pelo exemplo. Todas as qualidades que você deseja em um grande líder. Ele desbloqueou o potencial desta equipe, que é óbvio que já existia".

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Conquistas de Stella na McLaren

Andrea Stella chegou à McLaren em 2015 e teve a oportunidade de conhecer a equipe por dentro antes de ser promovido ao cargo mais alto quase oito anos depois.

"Para ser sincero, ofereci-lhe a [vaga pela] primeira vez [quando Andreas Seidl foi nomeado em janeiro de 2019] e ele recusou", contou Brown.

Importante relembrar que Zak está na McLaren desde 2016, quando chegou como diretor administrativo. Na entrevista, ele também disse que ficou 'chocado' com a situação interna da equipe.

Brown também deu detalhes de como fez a oferta para Stella assumir o cargo de chefe da equipe e como a situação se desenrolou, sempre visando a melhora no desempenho em pista.

"Na segunda vez ele me conheceu melhor, conheceu melhor a equipe, apesar de já estar aqui há algum tempo. E ainda assim ele não disse sim imediatamente na primeira ligação. Demorou alguns dias porque ele é muito metódico, muito deliberado".

Relembrando como a McLaren estava quando ele chegou, Zak conta que se preocupou muito com o futuro e o que poderia acontecer.

"Ficamos em nono lugar no campeonato. O carro estava completamente vazio por fora, acho que tínhamos três patrocinadores. Tínhamos fãs furiosos, pilotos furiosos e uma equipe de corrida bastante surrada. Foi muito assustador".

Dando os primeiros passos para organizar as questões internas, Brown precisou se voltar para o setor financeiro e entender o que eles poderiam fazer para diminuir os gastos e direcionar o dinheiro para as áreas corretas.

"A equipe precisava de recursos porque estávamos perdendo muito dinheiro para poder investir em pilotos, tecnologia e funcionários".

A McLaren passou por mudanças significativas, inclusive a troca de fornecedores de motor - da Honda para a Renault e então para a Mercedes. Porém, em 2022, Brown sentiu que eles tinham ficado 'estagnados'.

"Coloquei Andrea [Stella] no comando. Ele reorganizou um pouco - um pouco mais do que um pouco - fez um ótimo trabalho, mobilizou a equipe e estamos no caminho do sucesso desde então. Mas haverá alguns obstáculos ao longo do caminho".

