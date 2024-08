A RB fechou parceria com o lançamento do longa Twisters, e agora, a irmã da Red Bull espera chegar ainda mais longe para conseguir misturar a Fórmula 1 com entretenimento, tendo o objetivo de democratizar o acesso.

Originalmente, quando chegou à F1, a Red Bull era considerada a equipe mais 'divertida', isso promovia festas luxuosas, ativações no paddock e eventos memoráveis. Inclusive, em 2005 em Mônaco, a equipe chegou vestida como soldados da saga Star Wars.

O evento foi idealizado para promover o terceiro filme da saga e aconteceu exatamente um ano depois de David Coulthard chegar vestido com a capa do Superman para promover o filme Superman Returns.

David Coulthard, Red Bull, retires from the race

Desde então, a Red Bull passou a se tornar uma equipe vitoriosa e acabou deixando a parte mais criativa e de entretenimento de lado, mantendo o foco total nos monopostos.

Porém, quem está planejando pegar o bastão da vez e assumir esse papel é a RB, que deseja seguir em frente e usar a popularidade de Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo entre os fãs de F1 para conseguir novos parceiros.

Esse não seria apenas o primeiro passo da RB fora das pistas. A ideia não é apenas visando questões financeiras, mas também para expandir o número de torcedores mais jovens da equipe.

"A pintura de carros em Miami foi provavelmente o melhor exemplo do que estamos tentando alcançar", disse Peter Bayer ao Motorsport.com.

"Queremos ter certeza de que democratizamos o esporte com atividades onde todos são convidados a participar, que é uma combinação de conteúdo de F1 misturado com música, arte, cultura".

Recentemente, a RB fechou parceria para promover o filme Twisters, que fez grande sucesso nos cinemas recentemente. Esse também foi um ponto abordado por Bayer.

"Continuamos com o filme Twisters e temos algumas outras parcerias cinematográficas chegando, mas também continuaremos investindo em tudo que for música, porque acreditamos que é uma daquelas linguagens universais que todos entendem".

RB launched a colourful one-off livery at a car wash event in Miami's Wynwood neighbourhood. Photo by: Red Bull Content Pool

"Tentamos fazer coisas fora da F1 porque muitas pessoas não podem ir às corridas, seja porque estão esgotados ou porque são muito caros. Acho que deveríamos", defendeu.

"Na verdade, conversei com Daisy Edgar-Jones, a atriz principal de Twisters, e ela contou que se reúne com todos os seus amigos para assistir à série da Netflix e acompanhar os resultados e os pilotos".

"Isso é algo que, honestamente, alguns anos atrás era inédito. A F1 teria sido composta por caras como eu, com cinco amigos e algumas cervejas!"

Desta maneira, surge uma pergunta: então porque ele acredita que a RB está sendo tão atraente para patrocinadores e ativações?

“Acho que é porque há um garoto novo no bairro, fazendo as coisas de maneira diferente e tentando alcançar públicos diferentes que temos", explica ele.

"A F1 está nos dando todos esses insights e dados e, pelo que me lembro, somos o time com a base de fãs mais equilibrada entre homens e mulheres, temos a base de fãs mais jovem. E esse é alvo perfeito para a audiência de um filme".

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team, signs autographs for fans Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Quando apontado que esse teria sido o tipo de parceria que a Red Bull fecharia há alguns anos, Bayer concordou e explicou:

"Sim, é verdade. Obviamente, faz parte do DNA da Red Bull. A Red Bull poderia ter feito a parceria, mas simplesmente combina melhor conosco".

"Sempre nos referimos à Red Bull como a irmã mais velha, o que é verdade em muitos aspectos. Eles estão lutando pelo campeonato mundial. Eles também têm alguns grandes parceiros corporativos e provavelmente têm, em algumas áreas, menos liberdade para acomodar isso".

As iniciativas tomadas pela equipe surpreenderam até mesmo o CEO da F1, Stefano Domenicali, que disse que a RB entendeu exatamente qual destino a Liberty Media quer chegar com a categoria.

"A F1 tem apoiado e agradecido extremamente o que fazemos. Falo muito com Stefano. Ele adora porque é exatamente como ele e a Liberty Media veem o esporte crescer", explicou durante a entrevista.

"Veja o evento em Silverstone, onde você tem uma fan fest que é simplesmente incrível. Você tem bandas ao vivo e há cada vez mais por vir. Hoje em dia, um GP é muito mais do que apenas um fim de semana de corrida".

