Charles Leclerc está animado com a chegada do heptacampeão Lewis Hamilton para a temporada 2025 da Fórmula 1, mas afirma que vai focar nele no momento das corridas. Leclerc já tem experiência de trabalho com outro campeão no passado, quando foi companheiro de equipe de Sebastian Vettel.

Em entrevista ao Gentleman's Journal sobre a chegada de Hamilton, Leclerc disse: "Não vou ser tolerante - quando coloco o capacete, tudo isso não importa mais. Você muda, não pensa em quem é quem e simplesmente segue em frente".

Sobre a experiência de ter o heptacampeão como companheiro, o monegasco parece animado: "Vai ser incrível ter Lewis na equipe e, é claro, ter um campeão tão incrível no mesmo carro que eu".

"Em primeiro lugar, é uma grande oportunidade de aprender com um dos melhores de todos os tempos, e acho que é uma grande oportunidade de mostrar o que posso fazer, então estou realmente ansioso por isso".

"Quando era criança, era difícil para mim acompanhar as corridas de Fórmula 1, pois eu estava nas pistas de kart todo fim de semana, então costumava assistir a algumas de suas corridas. Ele era definitivamente um dos pilotos que eu me inspirava".

"Eu me lembro do meu primeiro ano na Fórmula 1, eu estava tão impressionado e intimidado por todos esses grandes pilotos, Lewis era provavelmente o melhor, então foi uma loucura poder correr com ele".

"Agora estou correndo com Lewis, mas tenho que esquecer os nomes no paddock e me concentrar apenas no meu próprio desempenho quando estou na pista", conclui.

